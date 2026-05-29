横浜で楽しむ、滞在時間無制限のホテルビュッフェ3選！世界の料理や全国の旬の味、地元食材などを堪能
◆横浜で楽しむ、滞在時間無制限のホテルビュッフェ3選！世界の料理や全国の旬の味、地元食材などを堪能
おいしい料理をたっぷり食べて、友人やパートナー、家族ととことんおしゃべりを楽しみたい！ そんな時におすすめしたいのが、滞在時間無制限のビュッフェ。今回は、本格的な世界各国の料理や日本の地域に根ざした味、地元神奈川県の食材にこだわった一皿を滞在時間無制限で楽しめる、横浜のホテルビュッフェを3軒ピックアップ。焦らず自分のペースで好きなものを堪能できる、贅沢な時間を過ごしてみては。
◆インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜
地元食材を世界各国の料理にアレンジした贅沢なビュッフェで、ゆったりとくつろぐ
“健康になる旅”がテーマのホテル「ウェスティンホテル横浜」の3階に位置する、インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」。2025年7月にオープンしたこちらは、スタイリッシュなインテリアが並ぶ、開放感のある居心地のいい空間が魅力。肩の力を抜いてビュッフェが楽しめるから、気の置けない友人や家族との食事に最適。
神奈川県産の食材を活かし、世界各国の食文化を取り入れた料理の数々がビュッフェスタイルで楽しめるこちらでは、現在“地中海”をテーマにしたビュッフェを開催中。臨場感あふれるミートステーションでは、目の前で切り分ける国産牛リブロインのローストビーフを提供。また、春漁が始まったばかりの桜エビを贅沢に使用したパエリアや、大きなパルミジャーノ・レッジャーノを器にした地中海レモンのクリームリゾット、三崎港から毎日届く鮮魚も登場する。平日は時間無制限だから、ゆったりじっくり味わえるのがうれしい！
【平日ランチ】春を彩る地中海ビュッフェ+カフェフリー+14時まで滞在可能(4/1〜6/30)
店舗名：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」／ウェスティンホテル横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜3F
提供期間：〜2026年6月30日（火）
料金：大人 6,950円、お子様（4〜12歳） 3,475円、お子様（3歳以下）無料
※税・サ込
◆ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル
絶景にうっとり。ローストビーフにお寿司など多彩な料理に舌鼓
桜木町駅から徒歩1分の「横浜桜木町ワシントンホテル」の直営レストラン「ダイニング＆バー ベイサイド」は、大きな窓から望む美しい大観覧車をはじめとする、みなとみらいの景色が自慢。広々とした店内は、ニューヨークのブルックリンをイメージしたシンプルな調度品でまとめられ、落ち着いたムード。席と席の間にゆとりがあるので、のびのびと食事やおしゃべりが楽しめそう。
ホテルレストランならではのワンランク上の料理は、洋食を中心に、和食やエスニックなどのエッセンスもプラスされ、バラエティ豊か。そんな料理の数々をとことん楽しめるランチビュッフェが人気で、メニューは約40種類がラインナップ。6月からは地中海フェアを実施しており、チキンケバブバーガーやムール貝と桜エビのパエリアなどの本格メニューがいただける。また、かみしめるほどにうまみあふれるローストビーフや握りたての寿司、多彩なスイーツも揃い、目移り必至。ソフトドリンクも飲み放題なので、時間を気にせず堪能して。
【ランチビュッフェ】三崎まぐろ寿司やローストビーフなど約40種+ソフトドリンク+14時半まで滞在可(平日)
店舗名：ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル
住所：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 横浜桜木町ワシントンホテル5F
提供期間：〜2026年7月31日（金）
料金：大人 3,800円、お子様（小学生） 2,600円、お子様（4歳以上小学生未満）1,300円、お子様（3歳以下）無料
※税・サ込
◆ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
観光にぴったりな中華街の目の前。全国の美食が堪能できるビュッフェ
横浜中華街の東門からすぐ、異国情緒を満喫できる「ローズホテル横浜」。その1階、フランス語で“森の中の湖”を意味する「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」は、木のぬくもりに満ちた空間でゲストをお出迎え。ゆとりあるソファや広々としたテーブルを配置し、心安らぐ空間になっている。こちらは、中華街エリアでは数少ない洋食のレストラン。ヨーロッパを中心に各国で腕を磨いたシェフが手がける料理は、和の技法や世界各国の調理法を組み合わせ、食材の魅力を存分に引き出した逸品の数々。
ランチビュッフェは季節ごとにテーマが異なり、2026年6月6日（土）からは「九州の恵フェア」を開催。定番の点心や特製カレー、ローストビーフのほかに、宮崎県産しまうら真鯛の塩釜焼きや、鹿児島黒牛のショートリブなど、九州の豊かな味わいがずらり。また、ホテル専属パティシエが手がけるデザートも九州産の食材を使用し、彩り豊かな品が並ぶ。週末も時間無制限で過ごすことができ、アルコールを含むフリーフローも付けられるので、ビュッフェをとことん楽しみ尽くしたいときに、ぜひ選んでみて。
九州の恵みフェア｜ウィークエンドランチブッフェ+フリーフロー(14時30分まで滞在可)
店舗名：ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
住所：神奈川県横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜1F
提供期間：2026年6月6日（土）〜8月30日（日）
料金：大人 9,500円、お子様（7歳〜12歳）2,800円、お子様（6歳以下）無料
※税・サ込
おいしい料理をたっぷり食べて、友人やパートナー、家族ととことんおしゃべりを楽しみたい！ そんな時におすすめしたいのが、滞在時間無制限のビュッフェ。今回は、本格的な世界各国の料理や日本の地域に根ざした味、地元神奈川県の食材にこだわった一皿を滞在時間無制限で楽しめる、横浜のホテルビュッフェを3軒ピックアップ。焦らず自分のペースで好きなものを堪能できる、贅沢な時間を過ごしてみては。
地元食材を世界各国の料理にアレンジした贅沢なビュッフェで、ゆったりとくつろぐ
“健康になる旅”がテーマのホテル「ウェスティンホテル横浜」の3階に位置する、インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」。2025年7月にオープンしたこちらは、スタイリッシュなインテリアが並ぶ、開放感のある居心地のいい空間が魅力。肩の力を抜いてビュッフェが楽しめるから、気の置けない友人や家族との食事に最適。
神奈川県産の食材を活かし、世界各国の食文化を取り入れた料理の数々がビュッフェスタイルで楽しめるこちらでは、現在“地中海”をテーマにしたビュッフェを開催中。臨場感あふれるミートステーションでは、目の前で切り分ける国産牛リブロインのローストビーフを提供。また、春漁が始まったばかりの桜エビを贅沢に使用したパエリアや、大きなパルミジャーノ・レッジャーノを器にした地中海レモンのクリームリゾット、三崎港から毎日届く鮮魚も登場する。平日は時間無制限だから、ゆったりじっくり味わえるのがうれしい！
【平日ランチ】春を彩る地中海ビュッフェ+カフェフリー+14時まで滞在可能(4/1〜6/30)
店舗名：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」／ウェスティンホテル横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜3F
提供期間：〜2026年6月30日（火）
料金：大人 6,950円、お子様（4〜12歳） 3,475円、お子様（3歳以下）無料
※税・サ込
◆ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル
絶景にうっとり。ローストビーフにお寿司など多彩な料理に舌鼓
桜木町駅から徒歩1分の「横浜桜木町ワシントンホテル」の直営レストラン「ダイニング＆バー ベイサイド」は、大きな窓から望む美しい大観覧車をはじめとする、みなとみらいの景色が自慢。広々とした店内は、ニューヨークのブルックリンをイメージしたシンプルな調度品でまとめられ、落ち着いたムード。席と席の間にゆとりがあるので、のびのびと食事やおしゃべりが楽しめそう。
ホテルレストランならではのワンランク上の料理は、洋食を中心に、和食やエスニックなどのエッセンスもプラスされ、バラエティ豊か。そんな料理の数々をとことん楽しめるランチビュッフェが人気で、メニューは約40種類がラインナップ。6月からは地中海フェアを実施しており、チキンケバブバーガーやムール貝と桜エビのパエリアなどの本格メニューがいただける。また、かみしめるほどにうまみあふれるローストビーフや握りたての寿司、多彩なスイーツも揃い、目移り必至。ソフトドリンクも飲み放題なので、時間を気にせず堪能して。
【ランチビュッフェ】三崎まぐろ寿司やローストビーフなど約40種+ソフトドリンク+14時半まで滞在可(平日)
店舗名：ダイニング＆バー ベイサイド／横浜桜木町ワシントンホテル
住所：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 横浜桜木町ワシントンホテル5F
提供期間：〜2026年7月31日（金）
料金：大人 3,800円、お子様（小学生） 2,600円、お子様（4歳以上小学生未満）1,300円、お子様（3歳以下）無料
※税・サ込
◆ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
観光にぴったりな中華街の目の前。全国の美食が堪能できるビュッフェ
横浜中華街の東門からすぐ、異国情緒を満喫できる「ローズホテル横浜」。その1階、フランス語で“森の中の湖”を意味する「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」は、木のぬくもりに満ちた空間でゲストをお出迎え。ゆとりあるソファや広々としたテーブルを配置し、心安らぐ空間になっている。こちらは、中華街エリアでは数少ない洋食のレストラン。ヨーロッパを中心に各国で腕を磨いたシェフが手がける料理は、和の技法や世界各国の調理法を組み合わせ、食材の魅力を存分に引き出した逸品の数々。
ランチビュッフェは季節ごとにテーマが異なり、2026年6月6日（土）からは「九州の恵フェア」を開催。定番の点心や特製カレー、ローストビーフのほかに、宮崎県産しまうら真鯛の塩釜焼きや、鹿児島黒牛のショートリブなど、九州の豊かな味わいがずらり。また、ホテル専属パティシエが手がけるデザートも九州産の食材を使用し、彩り豊かな品が並ぶ。週末も時間無制限で過ごすことができ、アルコールを含むフリーフローも付けられるので、ビュッフェをとことん楽しみ尽くしたいときに、ぜひ選んでみて。
九州の恵みフェア｜ウィークエンドランチブッフェ+フリーフロー(14時30分まで滞在可)
店舗名：ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
住所：神奈川県横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜1F
提供期間：2026年6月6日（土）〜8月30日（日）
料金：大人 9,500円、お子様（7歳〜12歳）2,800円、お子様（6歳以下）無料
※税・サ込