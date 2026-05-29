【鎌倉半日さんぽコース】朝から充実のスタート！ 古民家ブランチや人気ブランド運営のカフェも。駅近の雑貨とおやつもたっぷり
◆【鎌倉半日さんぽコース】朝から充実のスタート！ 古民家ブランチや人気ブランド運営のカフェも。駅近の雑貨とおやつもたっぷり
鎌倉といえば朝。注目のブランチでいい1日のスタートを切ったら、おやつと雑貨店巡りを楽しもう。お気に入りのものに出会える半日を届ける、朝から充実のさんぽコース。
〜鎌倉半日モデルコース〜
【10:30】1日の始まりを気分よくしてくれるブランチ。どこに行く？
└EENY BREAKFAST&SHOP
└ユキノシタ
└2ND FLOOR・ARTS&SCIENCE Zaimokuza Kamakura
【12:30】雑貨のお気に入りを我が家にハントしよう
└廻り道
└The HARVEST Store & Cafe
【15:00】甘いものをおめあてに、心ときめくおやつホッピング
└あまいみせミニ
└POMPONCAKES GARE
◆◆10:30 1日の始まりを気分よくめがけていきたいブランチ
上／イーニープレートM1,500円。セットのレモンスカッシュ350円は無農薬レモンのコンフィを手作り。しらすチャウダーなど季節のスープ450円 下／店内にはオリジナルグッズのショップやギャラリースペースも。4月に茅ヶ崎に2号店も誕生
理想を詰め込んだ朝食がここに
「EENYBREAKFAST&SHOP」にあるのは、焼きたてパンケーキやツヤツヤの目玉焼き、こんがりベーコンにポテト、地産野菜のデリ…。夢の朝食そのもののイーニープレートを前にすると、どうしたってほおがゆるむ。サイズやパンorパンケーキ、卵の調理法や肉の種類を選んで自分でシートに書くオーダーからワクワク。オーダーシートや器、インテリア、すべてに貫かれたポップな世界観にも気分が高まる。
店を運営するのは、チョークアートの先駆け・チョークボーイ率いる手描き集団『WHW！』。彼らのオリジナルグッズが揃うショップに、オールデイブレックファストのカフェを併設し一昨年に開店した。驚くのはその創造力！ 鍋で燻製するベーコンに、生クリームで作るバター。1枚1枚絵付けした皿に、テラゾー柄を描いたテーブル。「不要な卵ケースでソファも作ってます」と店長の山口さんに聞いて座ってみると意外な心地よさ。コンポストを作ったり、あき缶をカトラリー入れにしたりとゴミを減らす取り組みを行うのもこの店の特徴なのだ。かわいく、おいしく、サステナブル。幸せな朝ごはんはここにある。
スポットデータ｜EENY BREAKFAST&SHOP・鎌倉 ／ カフェ・雑貨
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市小町2-15-6- 鎌倉石渡ビル2F
営業時間／8:00〜17:00（16:00LO）
定休日／火
価格例／イーニープレートM1,500円。セットのレモンスカッシュ350円は無農薬レモンのコンフィを手作り。しらすチャウダーなど季節のスープ450円
アクセス／鎌倉駅より徒歩5分
クリームチーズやディルの爽快感が朝に合うソーセージ＆枝豆ディップのオープンサンド1,300円は＋450円でコーヒー付きに。〜11:00はトーストセットも提供
郷愁誘う空間に心ほぐれる朝
鶴岡八幡宮のほど近く。通りからのアプローチを抜けると、緑の庭に囲まれた日本家屋が現れる。ここを改修して2024年2月に生まれたのが「ユキノシタ」 だ。
オーナーの田中リサさんは、惜しまれつつ閉店した長谷の名店「cafe 坂の下」を引き継いで「サカノシタ」として再始動させた人。「コロナ禍に都内から出身地の横須賀に戻り、アンティーク好きなこともあって鎌倉周辺の古民家カフェに魅了されたんです」と話すが、その愛情は並々ならぬもの。この築80年ほどの家屋も、取り壊し寸前のところをカフェにしたいと引き継いだ。畳を板張りにし、庭を見渡せるように壁を取り払ったりしつつも、歳月を経た建物だけが持つ趣は大切に。大きな梅の木のある庭も丁寧に手を入れた。前家主から受け継いだ調度品や器と、田中さんが集めた古家具や骨董の器がしっくりとなじんでいる。
古いものへの敬愛あふれるこの空間でいただけるのが、カレーやオープンサンドなど、手作りの温かみにほっとするメニュー。子供の頃に帰ったような気持ちで、ゆっくりと味わいたい。
スポットデータ｜ユキノシタ・鎌倉／カフェ
TEL.0467-33-6105
住所／神奈川県鎌倉市雪ノ下1-13-13
営業時間／10:00 〜 17:00（16:00LO）
定休日／火
価格例／ソーセージ＆枝豆ディップのオープンサンド1,300円は＋450円でコーヒー付き
アクセス／鎌倉駅より徒歩10分
上／フェンネルのポタージュなど季節のスープとヴィーガンスコーン（ドリンク付き）2,100 円（11:00?）。中庭に臨む1F席は愛犬もOK 下／「2ND FLOOR」キッチン
洗練の空間で1日の幕開けを
鎌倉駅から南東へ1.5kmほど離れた材木座周辺は、ローカルな生活が息づくエリア。海岸へ続く通りには昔ながらの商店が残る「材木座商店街」がある。こののどかな街に、セレクトショップ・ブラン｢ARTS&SCIENCE｣のカフェ＆ショップ「2NDFLOOR・ARTS&SCIENCEZaimokuzaKamakura」がある。
この地で90年以上営まれた薬局の歴史への敬意を込め、もとの梁などを残しつつ光と風が渡る2フロアに全面改装。2階のカフェ「2ND FLOOR」では、旬の食材を使った軽食と菓子を、パリのレストラン「MAISON」のソムリエが選ぶナチュラルワインなど上質なドリンクと味わえる。陶芸家の伊藤環プロデュースの「1+0」に別注したカレー皿やドイツ「Eichenlaub」のカトラリーなど、カフェの器の一部は1階ショップ「ARTS&SCIENCE Zaimokuza Kamakura」で購入可能。こちらにはウェアや革小物を中心に、地域の人々にも愛されるようにとタオルや石けんなど生活の品が充実。職人の手仕事のプロダクトも揃う。4月から「2ND FLOOR」でモーニングも始まり、より鎌倉の日常に寄り添う場所となっている。
スポットデータ｜2ND FLOOR・ARTS&SCIENCE Zaimokuza Kamakura・鎌倉 ／ カフェ、雑貨・衣類
TEL.カフェ0467-61-1855 ショップ0467-61-1805
住所／神奈川県鎌倉市材木座6-3-29-1・2F
営業時間／カフェ9:00?17:00（16:30LO） ショップ11:00?19:00
定休日／火・水
価格例／季節のスープとヴィーガンスコーン（ドリンク付き）2,100円
アクセス／鎌倉駅より徒歩20分、またはバスで約7分、九品寺下車すぐ
◆◆12:30 お店みたいな雑貨を我が家に。お気に入りをハント
上／愛知・松村英治さんの陶器など使いやすいものが勢揃い 下／仕草の植物染め手ぬぐい2,800円、ほうき類も色々。
作品の背景まで伝えるあたたかな器
土の質感豊かな陶器、ポップな色使いのグラス、素朴なわら細工…。素材やテイストは異なれど、作り手の体温が伝わるような作品が揃う。
「廻り道」 店主の峯山真里奈さんは「作家さんの人間性やその土地の魅力を感じるものを選んでいます」と語る。多忙な会社員時代に体調を崩し、手仕事の品を取り入れて暮らしを整えることで人間らしさを取り戻せた経験から「恩返しをしたい」と一念発起。
マルシェ出店や間借り営業から始め、2022年5月にこの店を開いて、作品の背景にある物語まで丁寧に伝える。多彩な作家を紹介する毎月の個展や企画展に加え、店の一部でポップアップも実施。作り手と使い手を結ぶ場を広げようと、わら細工などのワークショップも不定期で開催する。
スポットデータ｜廻り道・鎌倉／器・雑貨
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市大町2-8-14
営業時間／12:00?16:00 土・日?17:00
定休日／不定※ Instagram
（@mawarimichi_mm）で要確認
価格例／mitsuco さんのみにみつこ雛人形5,720円ほか
アクセス／鎌倉駅より徒歩10分
上／AMABLOのカラフルな耐熱ガラス製の器も 下／佐賀県の備前吉田焼の工房「よざん」とコラボしたイゲ皿の大仏柄3,080円は鎌倉店限定
人気のストアが鎌倉に出店
食器の卸売企業が恵比寿で運営する人気ストア「TheHARVESTStore&Cafe」 が、2024年5月に鎌倉に出店。天井が高く開放感のある店内にはカフェも併設され、商品数も見ごたえ十分！
信楽焼や美濃焼など国内の伝統産地とコラボレーションしたオリジナル食器から、自社バイヤーがイタリアやメキシコなどから仕入れる輸入食器までバリエーション豊かな器やカトラリーが揃う。電子レンジや食洗器に対応した器も多く、プロユースに耐えうる丈夫さや使いやすさも魅力。見た目の印象よりお手頃なものが多いのも嬉しい。
ぜひチェックしたいのが、人気シリーズの鎌倉限定アイテム。購入した商品を17時半まで預かってくれるサービスもあり、散歩途中にも安心してお買い物が楽しめる。
スポットデータ｜The HARVEST Store & Cafe・鎌倉／器・カフェ
TEL.0467-80-5051
住所／神奈川県鎌倉市小町1-6-6-1F
営業時間／ストア10:00?18:00※ 土?19:00 カフェ?19:00※ 土?20:00
定休日／なし
価格例／メキシコANFORA のハンドペイント皿2,420円
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆◆15:00 甘いものをおめあてに、心ときめくホッピング
上／香ばしさ絶妙な鎌倉限定チーズサブレ1,550円は1枚売りも。甘＆塩味多彩なふきよせ750円 下／小さな売店のよう
目が輝くもの尽くしのおやつとグッズのキオスク
料理家で国立「foodmood」店主のなかしましほさんが2025年3月に開店した「あまいみせミニ」 。白い小さな空間に「foodmood」のおやつやオリジナルグッズ、なかしまさん愛用の食材や韓国の雑貨など、心躍るものがぎゅっ！ 買い物すると、三國万里子さんの月替わりぬいぐるみの抽選に応募できる。季節により豆花などのおやつも。
スポットデータ｜あまいみせミニ・鎌倉／おやつ・雑貨
TEL.080-8030-2479
住所／神奈川県鎌倉市御成町14-6ウランブル鎌倉B
営業時間／10:00?15:00（13:00?13:30昼休み）
定休日／不定※ Instagram（@mini_kamakura）で要確認
価格例／鎌倉限定チーズサブレ1,550円、ふきよせ750円、バタービスケットミニ500円
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆
上／生菓子も5種前後。レモンチーズパイ693円は無農薬レモンの風味豊か。人気のレモンケーキ378円は鎌倉みやげに◎ 下／カウンターは鎌倉駅の売店をオマージュ。オリジナルグッズも販売
お菓子を入口に多彩な文化が交錯する場所
温かな味で人気の梶原の洋菓子店が、電車の待ち時間に寄れるほど駅近にも！ 店主の立道さんも“文化の根っこ”と敬愛する「たらば書房」の上階にあり、店内は本を買って読むのにも最適な「POMPONCAKESGARE」 。併設ギャラリーでは楽しい展示やイベントもあり、お菓子を求めてふらりと寄れば、きっと素敵な出会いが待っている。
スポットデータ｜POMPONCAKES GARE・鎌倉／カフェ・ギャラリー
TEL.0467-73-8303
住所／神奈川県鎌倉市御成町11-40-2F
営業時間／10:00〜18:00
定休日／なし※Instagram（@pomponcakes_gare）で要確認
価格例／レモンチーズパイ693円、レモンケーキ378円、クッキー約6種各410円
アクセス／鎌倉駅よりすぐ
鎌倉といえば朝。注目のブランチでいい1日のスタートを切ったら、おやつと雑貨店巡りを楽しもう。お気に入りのものに出会える半日を届ける、朝から充実のさんぽコース。
〜鎌倉半日モデルコース〜
【10:30】1日の始まりを気分よくしてくれるブランチ。どこに行く？
└EENY BREAKFAST&SHOP
└ユキノシタ
└2ND FLOOR・ARTS&SCIENCE Zaimokuza Kamakura
【12:30】雑貨のお気に入りを我が家にハントしよう
└廻り道
└The HARVEST Store & Cafe
【15:00】甘いものをおめあてに、心ときめくおやつホッピング
└あまいみせミニ
└POMPONCAKES GARE
上／イーニープレートM1,500円。セットのレモンスカッシュ350円は無農薬レモンのコンフィを手作り。しらすチャウダーなど季節のスープ450円 下／店内にはオリジナルグッズのショップやギャラリースペースも。4月に茅ヶ崎に2号店も誕生
理想を詰め込んだ朝食がここに
「EENYBREAKFAST&SHOP」にあるのは、焼きたてパンケーキやツヤツヤの目玉焼き、こんがりベーコンにポテト、地産野菜のデリ…。夢の朝食そのもののイーニープレートを前にすると、どうしたってほおがゆるむ。サイズやパンorパンケーキ、卵の調理法や肉の種類を選んで自分でシートに書くオーダーからワクワク。オーダーシートや器、インテリア、すべてに貫かれたポップな世界観にも気分が高まる。
店を運営するのは、チョークアートの先駆け・チョークボーイ率いる手描き集団『WHW！』。彼らのオリジナルグッズが揃うショップに、オールデイブレックファストのカフェを併設し一昨年に開店した。驚くのはその創造力！ 鍋で燻製するベーコンに、生クリームで作るバター。1枚1枚絵付けした皿に、テラゾー柄を描いたテーブル。「不要な卵ケースでソファも作ってます」と店長の山口さんに聞いて座ってみると意外な心地よさ。コンポストを作ったり、あき缶をカトラリー入れにしたりとゴミを減らす取り組みを行うのもこの店の特徴なのだ。かわいく、おいしく、サステナブル。幸せな朝ごはんはここにある。
スポットデータ｜EENY BREAKFAST&SHOP・鎌倉 ／ カフェ・雑貨
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市小町2-15-6- 鎌倉石渡ビル2F
営業時間／8:00〜17:00（16:00LO）
定休日／火
価格例／イーニープレートM1,500円。セットのレモンスカッシュ350円は無農薬レモンのコンフィを手作り。しらすチャウダーなど季節のスープ450円
アクセス／鎌倉駅より徒歩5分
クリームチーズやディルの爽快感が朝に合うソーセージ＆枝豆ディップのオープンサンド1,300円は＋450円でコーヒー付きに。〜11:00はトーストセットも提供
郷愁誘う空間に心ほぐれる朝
鶴岡八幡宮のほど近く。通りからのアプローチを抜けると、緑の庭に囲まれた日本家屋が現れる。ここを改修して2024年2月に生まれたのが「ユキノシタ」 だ。
オーナーの田中リサさんは、惜しまれつつ閉店した長谷の名店「cafe 坂の下」を引き継いで「サカノシタ」として再始動させた人。「コロナ禍に都内から出身地の横須賀に戻り、アンティーク好きなこともあって鎌倉周辺の古民家カフェに魅了されたんです」と話すが、その愛情は並々ならぬもの。この築80年ほどの家屋も、取り壊し寸前のところをカフェにしたいと引き継いだ。畳を板張りにし、庭を見渡せるように壁を取り払ったりしつつも、歳月を経た建物だけが持つ趣は大切に。大きな梅の木のある庭も丁寧に手を入れた。前家主から受け継いだ調度品や器と、田中さんが集めた古家具や骨董の器がしっくりとなじんでいる。
古いものへの敬愛あふれるこの空間でいただけるのが、カレーやオープンサンドなど、手作りの温かみにほっとするメニュー。子供の頃に帰ったような気持ちで、ゆっくりと味わいたい。
スポットデータ｜ユキノシタ・鎌倉／カフェ
TEL.0467-33-6105
住所／神奈川県鎌倉市雪ノ下1-13-13
営業時間／10:00 〜 17:00（16:00LO）
定休日／火
価格例／ソーセージ＆枝豆ディップのオープンサンド1,300円は＋450円でコーヒー付き
アクセス／鎌倉駅より徒歩10分
上／フェンネルのポタージュなど季節のスープとヴィーガンスコーン（ドリンク付き）2,100 円（11:00?）。中庭に臨む1F席は愛犬もOK 下／「2ND FLOOR」キッチン
洗練の空間で1日の幕開けを
鎌倉駅から南東へ1.5kmほど離れた材木座周辺は、ローカルな生活が息づくエリア。海岸へ続く通りには昔ながらの商店が残る「材木座商店街」がある。こののどかな街に、セレクトショップ・ブラン｢ARTS&SCIENCE｣のカフェ＆ショップ「2NDFLOOR・ARTS&SCIENCEZaimokuzaKamakura」がある。
この地で90年以上営まれた薬局の歴史への敬意を込め、もとの梁などを残しつつ光と風が渡る2フロアに全面改装。2階のカフェ「2ND FLOOR」では、旬の食材を使った軽食と菓子を、パリのレストラン「MAISON」のソムリエが選ぶナチュラルワインなど上質なドリンクと味わえる。陶芸家の伊藤環プロデュースの「1+0」に別注したカレー皿やドイツ「Eichenlaub」のカトラリーなど、カフェの器の一部は1階ショップ「ARTS&SCIENCE Zaimokuza Kamakura」で購入可能。こちらにはウェアや革小物を中心に、地域の人々にも愛されるようにとタオルや石けんなど生活の品が充実。職人の手仕事のプロダクトも揃う。4月から「2ND FLOOR」でモーニングも始まり、より鎌倉の日常に寄り添う場所となっている。
スポットデータ｜2ND FLOOR・ARTS&SCIENCE Zaimokuza Kamakura・鎌倉 ／ カフェ、雑貨・衣類
TEL.カフェ0467-61-1855 ショップ0467-61-1805
住所／神奈川県鎌倉市材木座6-3-29-1・2F
営業時間／カフェ9:00?17:00（16:30LO） ショップ11:00?19:00
定休日／火・水
価格例／季節のスープとヴィーガンスコーン（ドリンク付き）2,100円
アクセス／鎌倉駅より徒歩20分、またはバスで約7分、九品寺下車すぐ
◆◆12:30 お店みたいな雑貨を我が家に。お気に入りをハント
上／愛知・松村英治さんの陶器など使いやすいものが勢揃い 下／仕草の植物染め手ぬぐい2,800円、ほうき類も色々。
作品の背景まで伝えるあたたかな器
土の質感豊かな陶器、ポップな色使いのグラス、素朴なわら細工…。素材やテイストは異なれど、作り手の体温が伝わるような作品が揃う。
「廻り道」 店主の峯山真里奈さんは「作家さんの人間性やその土地の魅力を感じるものを選んでいます」と語る。多忙な会社員時代に体調を崩し、手仕事の品を取り入れて暮らしを整えることで人間らしさを取り戻せた経験から「恩返しをしたい」と一念発起。
マルシェ出店や間借り営業から始め、2022年5月にこの店を開いて、作品の背景にある物語まで丁寧に伝える。多彩な作家を紹介する毎月の個展や企画展に加え、店の一部でポップアップも実施。作り手と使い手を結ぶ場を広げようと、わら細工などのワークショップも不定期で開催する。
スポットデータ｜廻り道・鎌倉／器・雑貨
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市大町2-8-14
営業時間／12:00?16:00 土・日?17:00
定休日／不定※ Instagram
（@mawarimichi_mm）で要確認
価格例／mitsuco さんのみにみつこ雛人形5,720円ほか
アクセス／鎌倉駅より徒歩10分
上／AMABLOのカラフルな耐熱ガラス製の器も 下／佐賀県の備前吉田焼の工房「よざん」とコラボしたイゲ皿の大仏柄3,080円は鎌倉店限定
人気のストアが鎌倉に出店
食器の卸売企業が恵比寿で運営する人気ストア「TheHARVESTStore&Cafe」 が、2024年5月に鎌倉に出店。天井が高く開放感のある店内にはカフェも併設され、商品数も見ごたえ十分！
信楽焼や美濃焼など国内の伝統産地とコラボレーションしたオリジナル食器から、自社バイヤーがイタリアやメキシコなどから仕入れる輸入食器までバリエーション豊かな器やカトラリーが揃う。電子レンジや食洗器に対応した器も多く、プロユースに耐えうる丈夫さや使いやすさも魅力。見た目の印象よりお手頃なものが多いのも嬉しい。
ぜひチェックしたいのが、人気シリーズの鎌倉限定アイテム。購入した商品を17時半まで預かってくれるサービスもあり、散歩途中にも安心してお買い物が楽しめる。
スポットデータ｜The HARVEST Store & Cafe・鎌倉／器・カフェ
TEL.0467-80-5051
住所／神奈川県鎌倉市小町1-6-6-1F
営業時間／ストア10:00?18:00※ 土?19:00 カフェ?19:00※ 土?20:00
定休日／なし
価格例／メキシコANFORA のハンドペイント皿2,420円
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆◆15:00 甘いものをおめあてに、心ときめくホッピング
上／香ばしさ絶妙な鎌倉限定チーズサブレ1,550円は1枚売りも。甘＆塩味多彩なふきよせ750円 下／小さな売店のよう
目が輝くもの尽くしのおやつとグッズのキオスク
料理家で国立「foodmood」店主のなかしましほさんが2025年3月に開店した「あまいみせミニ」 。白い小さな空間に「foodmood」のおやつやオリジナルグッズ、なかしまさん愛用の食材や韓国の雑貨など、心躍るものがぎゅっ！ 買い物すると、三國万里子さんの月替わりぬいぐるみの抽選に応募できる。季節により豆花などのおやつも。
スポットデータ｜あまいみせミニ・鎌倉／おやつ・雑貨
TEL.080-8030-2479
住所／神奈川県鎌倉市御成町14-6ウランブル鎌倉B
営業時間／10:00?15:00（13:00?13:30昼休み）
定休日／不定※ Instagram（@mini_kamakura）で要確認
価格例／鎌倉限定チーズサブレ1,550円、ふきよせ750円、バタービスケットミニ500円
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆
上／生菓子も5種前後。レモンチーズパイ693円は無農薬レモンの風味豊か。人気のレモンケーキ378円は鎌倉みやげに◎ 下／カウンターは鎌倉駅の売店をオマージュ。オリジナルグッズも販売
お菓子を入口に多彩な文化が交錯する場所
温かな味で人気の梶原の洋菓子店が、電車の待ち時間に寄れるほど駅近にも！ 店主の立道さんも“文化の根っこ”と敬愛する「たらば書房」の上階にあり、店内は本を買って読むのにも最適な「POMPONCAKESGARE」 。併設ギャラリーでは楽しい展示やイベントもあり、お菓子を求めてふらりと寄れば、きっと素敵な出会いが待っている。
スポットデータ｜POMPONCAKES GARE・鎌倉／カフェ・ギャラリー
TEL.0467-73-8303
住所／神奈川県鎌倉市御成町11-40-2F
営業時間／10:00〜18:00
定休日／なし※Instagram（@pomponcakes_gare）で要確認
価格例／レモンチーズパイ693円、レモンケーキ378円、クッキー約6種各410円
アクセス／鎌倉駅よりすぐ