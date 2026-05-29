全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「小食土」という漢字を読めますか。「しょうしょく」じゃないですよ。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：やさしど

小食土は、千葉県千葉市緑区に位置する地域です。

地名の由来には諸説ありますが、地形に由来するという説が広く知られています。この地域は湿地や谷地を含む低地であったことから、「ヤチ（谷地）」や「シド（湿地）」といった地形を表す言葉で呼ばれていたとする説があります。

こうした呼び名が時代とともに変化し、「やさしど」という読み方になったと考えられています。

また、「小食土」という漢字は、音に当て字として用いられたとする説があります。

この地域はかつて房総半島の物流の要所であった街道筋にも近く、古くからの道しるべや石仏が道端にひっそりと佇んでいるのを見つけることができます。これらは、かつての旅人たちがこの地で足を休め、次の宿場町へと向かった地であったことの証です。

この地を訪れる際には直売所に立ち寄り、その時期ならではの農産物を楽しむのもおすすめです。とくにおすすめなのは、冬から春にかけてのイチゴ狩りです。近隣には多くの観光農園があり、大粒で甘みの強い「チーバベリー」などの品種を楽しむことができます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】地名当て「小食土」 イチゴ狩りがおすすめ（2枚）