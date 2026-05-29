おやつとして食べられる、さくさくのクルトン／ぐるぐるしゃかしゃかの「くるくるとんとん」
◆おやつとして食べられる、さくさくのクルトン／ぐるぐるしゃかしゃかの「くるくるとんとん」
画像／くるくるとんとん 1,069円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は東京・押上「東京ソラマチ(R)」の「ぐるぐるしゃかしゃか」で購入できる「くるくるとんとん」をご紹介します。
塩の専門店が手がける、そのまま食べておいしいクルトン
東京ソラマチにある「ぐるぐるしゃかしゃか」は、自分好みの塩を作ることができる塩の専門店。企画プロデュースは、梅干しをテーマにしたユニークな企画や、「立ち喰い梅干し屋」「梅と星」などのショップを手がけるBambooCut。塩レシピの監修はソルトコーディネーターの青山志穂さん。
店頭では、甘味、旨味、酸味、塩味、苦味に特化してブレンドした5種類の塩を寒天と一緒に食べ比べしながら、自分の好みの味を探っていきます。そうして自分が好ましく感じた塩に、“がりがり”や“さらさら”といった食感を加えたり、肉や魚や野菜などの食材に合うよう調整したり、色や味で変化させながら、オリジナルブレンドの塩を作って持ち帰ることができます。ブレンドレシピはなんと600パターン。ショップ名にちなむ、「まぜる専用の塩 ぐるぐる」や「かける専用の塩 しゃかしゃか」はじめ、食べることが楽しくなる、いろいろな塩が揃っています。
中でも私がイチオシなのが、塩クルトン「くるくるとんとん」。クルトンは、スープに浮かべたり、サラダにまぜるのが一般的ですが、こちらは“おやつ”としてそのまま食べることができます。シュガーバターを練り込んださくさくのパン生地に、ほどよい塩気が加わって、手が止まりません。山梨の人気パン店「コーナーポケット」と開発したそう。甘味を引き立てて濃厚さが増す、おやつに合う塩「あまあま」と合わせてぜひ。あまあまは、アイスやチョコレートにもよく合います。
取材・文／甲斐みのり
画像／くるくるとんとん 1,069円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は東京・押上「東京ソラマチ(R)」の「ぐるぐるしゃかしゃか」で購入できる「くるくるとんとん」をご紹介します。
塩の専門店が手がける、そのまま食べておいしいクルトン
東京ソラマチにある「ぐるぐるしゃかしゃか」は、自分好みの塩を作ることができる塩の専門店。企画プロデュースは、梅干しをテーマにしたユニークな企画や、「立ち喰い梅干し屋」「梅と星」などのショップを手がけるBambooCut。塩レシピの監修はソルトコーディネーターの青山志穂さん。
中でも私がイチオシなのが、塩クルトン「くるくるとんとん」。クルトンは、スープに浮かべたり、サラダにまぜるのが一般的ですが、こちらは“おやつ”としてそのまま食べることができます。シュガーバターを練り込んださくさくのパン生地に、ほどよい塩気が加わって、手が止まりません。山梨の人気パン店「コーナーポケット」と開発したそう。甘味を引き立てて濃厚さが増す、おやつに合う塩「あまあま」と合わせてぜひ。あまあまは、アイスやチョコレートにもよく合います。
取材・文／甲斐みのり