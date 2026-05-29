美容師おすすめ！40代に人気の夏ボブ5選。レイヤーボブや透明感カラーで軽やかに
◆美容師おすすめ！40代に人気の夏ボブ5選。レイヤーボブや透明感カラーで軽やかに
夏は、髪を軽やかに見せたくなる季節。特に40代は、トップのボリューム不足や白髪、パサつきなど、大人ならではの髪悩みが気になり始める人も多いはず。そこで今回は、40代女性に人気の「ボブ」を中心に、美容師おすすめのレイヤーボブやショートボブ、透明感カラーをご紹介。トレンド感もあって扱いやすい、夏におすすめの大人ヘアをチェックしてみて。
30代40代に人気。大人カジュアルなパーマショートボブ
「『ショートにしたいけど勇気が出ない』『パーマって老けて見えない？』30代40代のお客様から、よくいただくご相談です。今回のスタイルは、ラフなのに品がある、大人カジュアルなパーマショートボブ。
■大人世代にショートが似合う理由
年齢を重ねると、トップのボリュームが出にくい、直毛でペタッとする、重たいスタイルが似合いにくくなる、などの変化が出てきます。
ショートボブ×柔らかいパーマは、根もとに自然な立ち上がり、横顔がきれいに見える丸み、スタイリングが簡単、と、大人世代にとても相性がいいです。
■カットのこだわり
・襟足は締める
・表面にだけ軽さを出す
・丸みの位置を高すぎない位置に設定
ショートは「削りすぎない」ことが重要。軽くしすぎると一気に若作りになります。重さを残しながら動きを出すのが大人ショートのバランスです。
■パーマは“かけすぎない”
強いカールではなく“空気を含ませる”イメージ。直毛の方でも柔らかく見え、朝はオイルを揉み込むだけで完成します。
■こんな方におすすめ
・ショートが初めて
・直毛で動きが出ない
・ボリュームが欲しい
・上品さは残したい
表参道で大人世代のショートをお探しの方、ぜひ一度お任せください。骨格・髪質・ライフスタイルに合わせて、ミリ単位でバランスを調整します」
CHOさん／ANTI（表参道）
【住所】東京都港区南青山6-1-3 コレツィオーネ2F
【営業時間】月・木 11:00〜20:00、金 12:00〜21:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火・水定休
【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「表参道駅」A5番出口より徒歩5分
【座席】12席
40代からの大人ボブに、透明感ピンクパープル
「最近よくご相談いただくのが『髪がうねるようになった』『ツヤが出にくい』『カラーしてもパサつく』、そんな“大人髪の変化”のお悩み。
30代以降は、水分不足やクセの変化で、どうしても質感が扱いづらくなってきます。だから私は、カラーと一緒に髪質改善ケアを組み合わせる提案を大切にしています。
髪質改善は、表面をコーティングするだけでなく、髪の内側に栄養と水分を入れて、土台から整えていくケア。
・ツヤが出る
・広がりにくい
・乾かすだけでまとまる
そんな扱いやすい髪に変わっていきます。
そして、私がいちばん得意なのが「透明感のあるカラー」。重たく見えない、やわらかくて自然な色味。光に当たったときにふわっと透けるような質感。派手すぎないけど、なんだかおしゃれ。そんな女性らしい雰囲気をつくるのが昔から好きなんです。
髪質改善で質感を整えてながらカラーをすると、その透明感やツヤがよりキレイに出てくれるのもポイント。ミディアム〜ロングの大人女性には特におすすめです。『最近、髪が決まらないな…』そんな方はぜひ一度ご相談ください」
大関 陽介さん／REFINED（銀座）
【住所】東京都中央区銀座7-13-21 銀座新六洲ビル6F
【営業時間】平日 10:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火ほか年始定休（1/1〜1/3）
【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」A1出口より徒歩4分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A4口より徒歩6分、都営大江戸線「築地市場駅」A3出口より徒歩8分、都営大江戸線「汐留駅」6番出口より徒歩8分、東京メトロ銀座線ほか「新橋駅」3番出口より徒歩9分
【座席】9席
40代50代女性に人気のレイヤーボブ
「40代50代女性に人気のスタイルのひとつ『レイヤーボブ』。レイヤーボブの魅力は、ボブのまとまりやすさに『動き・軽さ・小顔効果』をプラスできるところです。
◎軽さと動きが出る
レイヤー（段差）を入れることで、髪に自然な動きや立体感が出ます。普通のボブよりも重く見えにくく、柔らかくおしゃれな印象になります。
◎小顔に見えやすい
顔まわりにレイヤーを入れると、頬やフェイスラインをカバーできます。そのため、ひし形シルエットが作りやすく、小顔効果が出やすいです。
◎ボリューム調整ができる
トップにレイヤーを入れることで、
・ペタっとしやすい髪 → ふんわり
・毛量が多い髪 → 軽く見える
など、髪質に合わせたバランスが作れます。
◎スタイリングが簡単
軽く巻くだけでも動きが出るので、
・ワンカール
・外ハネ
・ミックス巻き
どれも簡単に今っぽいスタイルになります
◎年代問わず似合う
レイヤーボブは
・20代 → トレンド感
・30代 → 大人可愛い
・40代50代 → 若見え・ボリュームアップ
と、幅広い年代に似合う万能ボブです！」
蛭田 佑介さん／MINX ginza（銀座）
【住所】東京都中央区銀座2-5-4 ファザード銀座2F・7F
【営業時間】月〜木 11:30〜19:30、金 12:30〜20:30、土・日 10:30〜18:30、祝 10:00〜17:30
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」よりすぐ、東京メトロ銀座線「銀座駅」より徒歩3分、JRほか「有楽町駅」より徒歩3分
【座席】35席
30代、40代にも人気なレイヤーボブ
「切りっぱなしベースのボブに軽さを出したレイヤーをプラス。重く見えがちなボブでも、毛先の動きと透け感で柔らかい印象に。
前髪は薄めに作って、目もとに自然に見えるバランスに仕上げました。ストレートでもまとまりやすく、毛先を外ハネにすることでカジュアルな雰囲気も演出します。
作り込みすぎないのに、ちゃんとかわいい。そんな空気感のあるくびれレイヤーボブ」
加藤 洋平さん／Towa by Lin’ne（下北沢）
【住所】東京都世田谷区北沢2-35-5 サウザンド下北沢 2A号室
【営業時間】平日 11:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火定休、他平日不定休
【アクセス】京王井の頭線ほか「下北沢駅」東口より徒歩3分、小田急小田原線「東北沢駅」西口より徒歩9分
【座席】4席
大人の上品ミニボブ。ツヤを大切にした30代40代におすすめスタイル
「お仕事や子育てで忙しい中でも、きちんと見える。そんな方にぴったりな、扱いやすく、清潔感のあるミニボブです。
■スタイルの特徴
・えり足ギリギリで首もとすっきり
後ろから見たときのラインを美しく整え、360°どこから見てもキレイに見えるスタイルに。
・乾かすだけで整う優秀シルエット
『朝はとにかく時短したい』そんな大人女性の声に応えるスタイル。ブローで簡単にまとまり、バームやオイルを少しなじませるだけで、上品なツヤが蘇ります。
■こんな方におすすめ
・髪のパサつきや広がりが気になる方
・首もとをスッキリ見せたい方
・忙しくても手入れしやすいスタイルを探している方
・大人っぽく、清潔感のある印象にしたい方
年齢を重ねるごとに増える髪のお悩み。だからこそ、『似合う』『扱いやすい』『キレイに見える』ヘアスタイルが大切です。このミニボブは、大人の魅力を引き立てつつ、毎日が少し楽になるようなデザインになっています」
古川 洸大さん／BACCA hair salon 横浜桜木町店（桜木町）
【住所】神奈川県横浜市中区桜木町3-13-3 KGR BLD.桜木町 7F
【営業時間】月〜金 10:00〜20:30、土・日 09:00〜19:00、祝 10:00〜19:00
【定休日】年末年始
【アクセス】JRほか「桜木町駅」西口より徒歩3分
【座席】4席
夏は、髪を軽やかに見せたくなる季節。特に40代は、トップのボリューム不足や白髪、パサつきなど、大人ならではの髪悩みが気になり始める人も多いはず。そこで今回は、40代女性に人気の「ボブ」を中心に、美容師おすすめのレイヤーボブやショートボブ、透明感カラーをご紹介。トレンド感もあって扱いやすい、夏におすすめの大人ヘアをチェックしてみて。
30代40代に人気。大人カジュアルなパーマショートボブ
「『ショートにしたいけど勇気が出ない』『パーマって老けて見えない？』30代40代のお客様から、よくいただくご相談です。今回のスタイルは、ラフなのに品がある、大人カジュアルなパーマショートボブ。
■大人世代にショートが似合う理由
年齢を重ねると、トップのボリュームが出にくい、直毛でペタッとする、重たいスタイルが似合いにくくなる、などの変化が出てきます。
ショートボブ×柔らかいパーマは、根もとに自然な立ち上がり、横顔がきれいに見える丸み、スタイリングが簡単、と、大人世代にとても相性がいいです。
■カットのこだわり
・襟足は締める
・表面にだけ軽さを出す
・丸みの位置を高すぎない位置に設定
ショートは「削りすぎない」ことが重要。軽くしすぎると一気に若作りになります。重さを残しながら動きを出すのが大人ショートのバランスです。
■パーマは“かけすぎない”
強いカールではなく“空気を含ませる”イメージ。直毛の方でも柔らかく見え、朝はオイルを揉み込むだけで完成します。
■こんな方におすすめ
・ショートが初めて
・直毛で動きが出ない
・ボリュームが欲しい
・上品さは残したい
表参道で大人世代のショートをお探しの方、ぜひ一度お任せください。骨格・髪質・ライフスタイルに合わせて、ミリ単位でバランスを調整します」
CHOさん／ANTI（表参道）
【住所】東京都港区南青山6-1-3 コレツィオーネ2F
【営業時間】月・木 11:00〜20:00、金 12:00〜21:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火・水定休
【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「表参道駅」A5番出口より徒歩5分
【座席】12席
40代からの大人ボブに、透明感ピンクパープル
「最近よくご相談いただくのが『髪がうねるようになった』『ツヤが出にくい』『カラーしてもパサつく』、そんな“大人髪の変化”のお悩み。
30代以降は、水分不足やクセの変化で、どうしても質感が扱いづらくなってきます。だから私は、カラーと一緒に髪質改善ケアを組み合わせる提案を大切にしています。
髪質改善は、表面をコーティングするだけでなく、髪の内側に栄養と水分を入れて、土台から整えていくケア。
・ツヤが出る
・広がりにくい
・乾かすだけでまとまる
そんな扱いやすい髪に変わっていきます。
そして、私がいちばん得意なのが「透明感のあるカラー」。重たく見えない、やわらかくて自然な色味。光に当たったときにふわっと透けるような質感。派手すぎないけど、なんだかおしゃれ。そんな女性らしい雰囲気をつくるのが昔から好きなんです。
髪質改善で質感を整えてながらカラーをすると、その透明感やツヤがよりキレイに出てくれるのもポイント。ミディアム〜ロングの大人女性には特におすすめです。『最近、髪が決まらないな…』そんな方はぜひ一度ご相談ください」
大関 陽介さん／REFINED（銀座）
【住所】東京都中央区銀座7-13-21 銀座新六洲ビル6F
【営業時間】平日 10:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火ほか年始定休（1/1〜1/3）
【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」A1出口より徒歩4分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A4口より徒歩6分、都営大江戸線「築地市場駅」A3出口より徒歩8分、都営大江戸線「汐留駅」6番出口より徒歩8分、東京メトロ銀座線ほか「新橋駅」3番出口より徒歩9分
【座席】9席
40代50代女性に人気のレイヤーボブ
「40代50代女性に人気のスタイルのひとつ『レイヤーボブ』。レイヤーボブの魅力は、ボブのまとまりやすさに『動き・軽さ・小顔効果』をプラスできるところです。
◎軽さと動きが出る
レイヤー（段差）を入れることで、髪に自然な動きや立体感が出ます。普通のボブよりも重く見えにくく、柔らかくおしゃれな印象になります。
◎小顔に見えやすい
顔まわりにレイヤーを入れると、頬やフェイスラインをカバーできます。そのため、ひし形シルエットが作りやすく、小顔効果が出やすいです。
◎ボリューム調整ができる
トップにレイヤーを入れることで、
・ペタっとしやすい髪 → ふんわり
・毛量が多い髪 → 軽く見える
など、髪質に合わせたバランスが作れます。
◎スタイリングが簡単
軽く巻くだけでも動きが出るので、
・ワンカール
・外ハネ
・ミックス巻き
どれも簡単に今っぽいスタイルになります
◎年代問わず似合う
レイヤーボブは
・20代 → トレンド感
・30代 → 大人可愛い
・40代50代 → 若見え・ボリュームアップ
と、幅広い年代に似合う万能ボブです！」
蛭田 佑介さん／MINX ginza（銀座）
【住所】東京都中央区銀座2-5-4 ファザード銀座2F・7F
【営業時間】月〜木 11:30〜19:30、金 12:30〜20:30、土・日 10:30〜18:30、祝 10:00〜17:30
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」よりすぐ、東京メトロ銀座線「銀座駅」より徒歩3分、JRほか「有楽町駅」より徒歩3分
【座席】35席
30代、40代にも人気なレイヤーボブ
「切りっぱなしベースのボブに軽さを出したレイヤーをプラス。重く見えがちなボブでも、毛先の動きと透け感で柔らかい印象に。
前髪は薄めに作って、目もとに自然に見えるバランスに仕上げました。ストレートでもまとまりやすく、毛先を外ハネにすることでカジュアルな雰囲気も演出します。
作り込みすぎないのに、ちゃんとかわいい。そんな空気感のあるくびれレイヤーボブ」
加藤 洋平さん／Towa by Lin’ne（下北沢）
【住所】東京都世田谷区北沢2-35-5 サウザンド下北沢 2A号室
【営業時間】平日 11:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火定休、他平日不定休
【アクセス】京王井の頭線ほか「下北沢駅」東口より徒歩3分、小田急小田原線「東北沢駅」西口より徒歩9分
【座席】4席
大人の上品ミニボブ。ツヤを大切にした30代40代におすすめスタイル
「お仕事や子育てで忙しい中でも、きちんと見える。そんな方にぴったりな、扱いやすく、清潔感のあるミニボブです。
■スタイルの特徴
・えり足ギリギリで首もとすっきり
後ろから見たときのラインを美しく整え、360°どこから見てもキレイに見えるスタイルに。
・乾かすだけで整う優秀シルエット
『朝はとにかく時短したい』そんな大人女性の声に応えるスタイル。ブローで簡単にまとまり、バームやオイルを少しなじませるだけで、上品なツヤが蘇ります。
■こんな方におすすめ
・髪のパサつきや広がりが気になる方
・首もとをスッキリ見せたい方
・忙しくても手入れしやすいスタイルを探している方
・大人っぽく、清潔感のある印象にしたい方
年齢を重ねるごとに増える髪のお悩み。だからこそ、『似合う』『扱いやすい』『キレイに見える』ヘアスタイルが大切です。このミニボブは、大人の魅力を引き立てつつ、毎日が少し楽になるようなデザインになっています」
古川 洸大さん／BACCA hair salon 横浜桜木町店（桜木町）
【住所】神奈川県横浜市中区桜木町3-13-3 KGR BLD.桜木町 7F
【営業時間】月〜金 10:00〜20:30、土・日 09:00〜19:00、祝 10:00〜19:00
【定休日】年末年始
【アクセス】JRほか「桜木町駅」西口より徒歩3分
【座席】4席