長嶋一茂、経営していた寿司店「1年でつぶしちゃった」 羽鳥アナが“まさか”の理由代弁「来てくれたお客さんに…」
タレントの長嶋一茂（60）が、29日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に生出演。自身がオーナーを務めていた飲食店がつぶれた理由について振り返った。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組は、物価高騰などの影響で、焼肉店の倒産が2年連続で過去最多となっていることをデータを交えて紹介した。
長嶋は「値上がりはしょうがないかなって」などとコメント。ラーメン店を事例にしつつ「全部上がってるんだけど、なぜかラーメンの値段は変えない」「『高くすればいいじゃん』っていうと、『お客さんがこなくなるかもしれない』って」「どんどんひっ迫していくわけですよね、営業が。どっちをとったらいいかっていう…」と説明した。
続けて「僕も飲食店をつぶしているので、あんまり偉そうなことは言えないんですけども…」と吐露。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「あんなおいしいお寿司だったのに、よくつぶれましたよね」と語ると、「そうなのよね」と長嶋も共感。しかし「まあそこはちょっと…お金の問題ではなくて俺の性格の問題だったの。つぶれたのは」と説明した。
羽鳥アナが、「そうね。来てくれたお客さんにお礼を言うのが面倒くさいというね」と理由を暴露。長嶋は「うん、そう。だから俺は飲食とかサービス業は向いてないのよ。お礼は俺が言われたいんだもん。向いてないよね、それで1年でつぶしちゃった」と語った。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組は、物価高騰などの影響で、焼肉店の倒産が2年連続で過去最多となっていることをデータを交えて紹介した。
長嶋は「値上がりはしょうがないかなって」などとコメント。ラーメン店を事例にしつつ「全部上がってるんだけど、なぜかラーメンの値段は変えない」「『高くすればいいじゃん』っていうと、『お客さんがこなくなるかもしれない』って」「どんどんひっ迫していくわけですよね、営業が。どっちをとったらいいかっていう…」と説明した。
羽鳥アナが、「そうね。来てくれたお客さんにお礼を言うのが面倒くさいというね」と理由を暴露。長嶋は「うん、そう。だから俺は飲食とかサービス業は向いてないのよ。お礼は俺が言われたいんだもん。向いてないよね、それで1年でつぶしちゃった」と語った。