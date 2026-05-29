いつ潰れてもおかしくない焼肉店を再生させた元バイトのたたき上げ店長。だが、新たな試練が訪れ、暗雲が垂れ込めた。「終わった」とうなだれた店長のもとへ、まったく想定外の2人の応援団が突如現れた。現在も、1億円借金を抱えているが「絶対に返しちゃろうや」と前を向いて走れるのはなぜなのか。フリーライター・野内菜那さんが取材した――。（後編／全2回）

■店内に響き渡る鳴り止まない電話

2020年、今から5年前のゴールデンウィーク。焼肉と尾道ラーメンの“二刀流”の成功で繁盛していた「牛ちゃん尾道店」は、過去最高クラスの売り上げを記録していた。十数年前、店長就任時はいつ潰れてもおかしくなかったところから、少しずつ盛り上げてきた。

筆者撮影 「いらっしゃいませ！」休む間もなく調理し、活発な掛け声が常に厨房に響きわたっていた - 筆者撮影

だが連休終盤のある夜、店内テレビに系列店舗関係者が起こした重大な交通違反を伴う交通事故のニュース速報が流れた。テーブルを片付けていた、当時店長を務めていた仁田雅也さん（45・現在）は手を止めてテレビ画面を凝視する。

「もう、全部終わった……」

事故とは全く無関係の仁田さんが、なぜそこまで意気消沈したのか。それは尾道という限定的な地域性もあり、系列店舗を知らない常連客に「仁田が騒動を起こした」と誤解されると予感していたからだ。

不安は的中。翌日は1日中店の電話が鳴り続いたという。「仁田ではない」といくら説明しても理解してもらえない。築き上げてきた信用が揺らいでいく。客が離れるかもしれない。仁田さんもスタッフも、不安で押しつぶされそうになっていた。

筆者撮影 スープは、中火で4時間じっくり炊き上げていく - 筆者撮影

■スーパーの社員が、「独立」を後押し

「仁田さん、独立しましょう」

騒動を知り、真っ先に声をかけたのは、中・四国で展開する地域密着型スーパー「エブリイ」の商人推進本部 産直統括マネージャーである羽原(はばら)裕二(ゆうじ)さん（38）。羽原さんは以前から仁田さんの挑戦を後押ししてきた。

コロナ禍で外食産業が大きな打撃を受けた2020年。以前から牛ちゃんラーメンのファンだった羽原さんは「この味はスーパーでも絶対売れる」と仮説を立て、「エブリイの産直コーナーで販売してみませんか」と提案した。

店舗の味をそのまま届けるため、スープは濃縮せず、生麺で販売する形を協働で構築。加えてスーパー販売のための最低限の基準「保存性」「衛生管理」「陳列のしやすさ」と、個人店にはかなり高度な条件にまっすぐ向き合い、わずか3カ月で完成させた。

筆者撮影 「吾一」の奥にあるラーメンセットの加工場。すべて手作業、抜群のチームワークで梱包していた - 筆者撮影

「牛ちゃん尾道店」の名前で販売した初日、300食を完売。実力ある商品と証明され、羽原さんの仮説は確信に変わる。その矢先に例の騒動が起きる。羽原さんはなぜ、「独立」を後押ししたのか。

「仁田さんの熱意と商品価値を考えたときに、ここで終わらせてはいけないと思ったんです。僕たちとしても、地域の“本物”をなんとかして残したかった」

当時の仁田さんはあくまで牛ちゃんの従業員で、“雇われ店長”の立場だった。このままでは、自ら育てたラーメン事業までも会社側に帰属してしまう。そこで羽原さんは「ラーメンの美味しさをこの地域にもっと広げたい」と考え、提案したのだ。

加工場の空き物件は製麺所が紹介してくれ、その場所を事務所住所にし、卸販売用のラーメン製造・加工業「吾一」として開業届を提出。設備を整えたのち、ラーメンセットを新しいブランド名「吾一」に切り替えた。

これがもう一つの行列店「吾一」立ち上げの始まりだった。

■“雇われ店長”に、1100万円の融資

しかし、独立するにはある程度まとまった資金がいる。一体どうやったのか。

ここでも騒動を機に、仁田さんをバックアップした人物がいた。しまなみ信用金庫高須支店支店長の笹井(ささい)建希(たつき)さん（48）である。

笹井さんは、牛ちゃんの2軒隣にある尾道支店の当時次長で、牛ちゃんラーメンの美味しさに魅了されていた一人だった。

騒動後、店舗への電話、来客減など風評被害を目の当たりにした笹井さんは、この先の深刻な影響を懸念する。

「このままだと、仁田さんの生活基盤ごと危ないと思いましたね」（笹井さん）

仁田さんは赤字店再建中の2009年、29歳の時に同じバツイチ2人の子持ちの亜美さん（当時25歳、現在41歳）と再婚した。騒動当時は一家は店舗2階に住んでいた。店も住居も“借り物”。関係悪化によって退去を求められれば、商売だけでなく生活も同時に失う心配があったという。

筆者撮影 パートナーの亜美さん。「吾一のおかあさん」としてスタッフに慕われ、現場になくてはならない存在だ - 筆者撮影

とはいえ、情だけで動いているわけではない。濃縮でないストレートスープの製造には独自性があり、エブリイでの販売許可も取得済みで、事業の将来性を高く評価していたことも、ラーメン事業の分離支援を後押しする大きな要因だった。

笹井さんは仁田さんと2人で吾一の事業計画書を作成し、まずラーメンセット製造の設備投資のための1100万円を、2カ月後に融資実行した。その後も現在の吾一の店舗兼住居となる物件を紹介し、その取得のため約3000万円の追加融資を決定したという。

「仁田さんは店長として牛ちゃんの運営にまっすぐに取り組み、行列店に成長させた経営者ですから。あなたの積み上げてきた実績なら必ず返せる額だと伝えました」

■スーパーと信用金庫が力を貸したワケ

実際に、2〜3カ月ごとに取り扱い店舗が増え、年末にも「年越しラーメン」と名打ったセットが大ヒットし、笹井さんの狙い以上に業績は上々だった。

写真提供＝エブリイ エブリイ店舗の吾一ラーメンセット陳列風景 - 写真提供＝エブリイ

しかし、羽原さんも、笹井さんも、なぜ仁田さんのためにここまで動けるのか。ふたりの仁田さんへの評価はほぼ共通していた。

「正直でまっすぐで、人柄の良さは抜きん出ています。お店はいつも活発で雰囲気が良く、チーム作りがとてもお上手だなと尊敬しています」（羽原さん）

「今どきの若い子たちって（マネジメントするのが）簡単じゃないと思うんです。でも仁田さんは時間をかけてちゃんと向き合う。なかなかできないことだと思います」（笹井さん）

仁田さんもまた、「僕にとって従業員は大切な家族」と語る。そこには、仁田さんの父と先代から受けた原体験が土台にある。

■見るべきは「仕事」より「人間」

仁田さんは高1のとき、1カ月間家出した。野球推薦で入学した高校の野球部をわずか2カ月で退部。両親に黙っていたことが発覚し、父と激しく衝突したのがその理由だ。

行くあてもなく、同級生の家に泊めてもらっていた仁田少年。ある日、友人の母が「近くに焼肉屋ができてアルバイトを募集しとるよ」と声をかけた。それが「牛ちゃん尾道店」との出会いだった。

筆者撮影 牛ちゃんで人気の「尾道ラーメンとミニ焼肉丼」。国産牛バラ肉と玉ねぎを特製ダレで香ばしく炒めた、焼肉店のこだわりを感じられる一品 - 筆者撮影

採用後、仁田さんは高校の授業後に毎日のように店へ向かった。高校生は22時までしか働けない。それでも終業後、自分から「残って手伝わせてください」と申し出て、片付けや仕込みを続けたという。

すると心配した母が「何時やと思っとるんじゃ、帰れ」と電話してきた。だが父は母を制した。

「アイツが初めて自分で決めて頑張っとるんじゃ。やると言うんなら最後までやらせえ」

仁田さんはその言葉が今でも忘れられない。「初めて親父に認めてもらえた気がしたんです」。

一方、当時の先代オーナーも、若くて不器用だった仁田さんを頭ごなしに否定しなかった。接客で失敗しても、客と揉めても、「まあええ」と笑って受け止め、働き続けることを許してくれた。私生活に至るまで気にかけてくれ本当の息子のように接してくれた。

だからこそ仁田さんは、「問題を起こしたかどうか」よりも「その子が変わろうとしているか」を粘り強く見るようになったという。

「昔の自分みたいな子ってけっこうおるんです。見放したら終わる子もおるけ」

遅刻や失敗だけで判断することなく、時間をかけてじっくりと向き合う。気づけばスタッフ同士が高め合い、支え合う店になっていた。

■妻は戦友であり、自分の鏡

現在2店舗を経営できているのは、妻・亜美さんの存在も大きいという。

筆者撮影 仁田さんは亜美さんと再婚してから、赤字の牛ちゃん再建により一層集中できるようになった - 筆者撮影

当時赤字だった牛ちゃんの立て直しに奔走していた時期に、仁田さんと再婚した亜美さん自身にも2人の子どもがいた。

先代オーナーは、2人の子持ち同士で一気に大所帯になった夫婦に「2階を住まいにしたらええ」と声をかけ、店舗2階で暮らせるよう取り計らってくれた。

「血の繋がりもない私たち家族を受け入れてくれた。先代の心意気には、私も子どもたちもずっと感謝しています」（亜美さん）

また、仁田さんは自他ともに認める「思いついたらすぐ動くタイプ」だ。新しいアイデアが浮かぶと、一気に熱量が高まる。その一方で、スタッフへの共有が追いつかず、周囲が戸惑うことも少なくない。

亜美さんは、仁田さんが衝動的になりがちなときは「ちょっと話そうか」と座らせて、話の内容を一つひとつ確認していくのだという。すると仁田さんも落ち着くのだそうだ。

スタッフへの説明、シフト調整、現場フォロー。時に暴走しそうになる仁田さんを止める重要な役回りも担う。

もっとも、亜美さん自身も負けん気が強く、向上心が高い性格だという。仁田さんは弟で、亜美さんは妹。育った環境は違えど、どこか似た者同士だと笑う。だからこそ口喧嘩もよくするが、最後は「店を良くしたい」と同じ方向へ戻っていく。

「亜美は鏡です。もう一人の自分みたいな感覚。妻というより戦友ですね」

前へ突き進む仁田さんと、周囲との調整を担う亜美さん。互いの足りない部分を補い合うことで、牛ちゃんと吾一の現場は回っている。

筆者撮影 取材中の仁田さんと亜美さん。仁田さんの発言を亜美さんがさりげなくフォローしていた - 筆者撮影

■夢枕に立った父「ようやっとるな」

2024年、仁田さんは経営者として大きな転機を迎える。

8月に「尾道ラーメン 吾一」を新店オープンした。続く12月に「牛ちゃん尾道店」を、負債も含めて正式に買い取る形で引き継いだ。先代オーナーの遺志を次の世代につなげるためだ。ゆくゆくは従業員に譲りたいと考えている。スタッフの中には子供たちもいる（子供は亜美さんとの子を含め、計5人）。

融資総額約1億円。

この“借金”の額を、仁田さんは従業員に包み隠さずに打ち明ける。誰ひとりとして深刻な顔をしない。辞めない。むしろ意欲的になりその場を盛り立てる。「今までもやったんじゃけ、絶対に返しちゃろうや」と仕事に励む。

「広島市内のイベント出店のとき、朝5時に尾道を出発し、430食完売して帰る車のなか『戻ったら当然（翌日分の仕込みを）作りますよね！』とかアイツら言うんですよ。頭がおかしいですよね（笑）」

スタッフたちのノリの良さと笑い声に救われつつも、「本当に今のやり方でいいのだろうか」と仁田さんはひとり揺れる。

2016年に先代オーナー、翌2017年に父が、立て続けに亡くなった。喪失感を抱えたまま前だけを向いて必死に働いてきた。2人から教わった「義理と人情」を何よりも大切に突っ走ってきたつもりだ。

時折、父と先代オーナーに相談したくなる。約10年経って初めて、2人が一緒に夢枕に立った。父は「ようやっとるな」と一言、その隣で先代オーナーは変わらぬ穏やかな笑顔で仁田さんを見つめていたそうだ。

先代オーナーに育てられ、店ごと遺志を継いだ仁田さん。「吾一」とともにチーム一丸で尾道を盛り立てていく

（フリーライター 野内 菜那）