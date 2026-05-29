元AKB48高橋みなみ（35）が29日までにXを更新。AKB時代の後輩メンバーでタレントの大家志津香（34）が父の死去を報告したことを受け、思いをつづった。

大家は27日、父が福岡・福津市で営んでいたいけす料理店「磯太郎」のアカウントで店の大将が亡くなったことを伝える投稿を引用し「父が4月30日に息を引き取りました」と報告し、28日には自身のブログで「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました。肝硬変でした。3年程前、お医者さんから『このままお酒を飲み続けた場合、5年後の生存率は0%です。』と言われていました」と説明。父の最期を看取るまでの家族のやり取りや思いを長文でつづった。

高橋は大家のブログを引用し「家族のやり取りが声で聞こえてくるようで、涙なしには読めなかった。しーちゃん家族が私本当に大好きなんですよ。皆んな仲良しで温かくて笑いが絶えない」と言及。「磯太郎またすぐ行きます！しーちゃんパパ！夫と腕相撲してくれてありがとうございました！」と追悼し、大家からは「みなみちゃんありがとう!No.1磯太郎常連さん」とのコメントが寄せられた。

「磯太郎」は玄界灘の新鮮な魚介類を提供する店として知られる人気店で、大家も実家としてたびたび紹介。テレビなどにも登場している