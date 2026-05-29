大赤字に苦しんでいた広島県の焼肉店「牛ちゃん尾道店」。再建を託された元バイトの男性は二つ返事で店長を引き受けたが、飲食店の切り盛りは甘くない。当時、2人の子供のシングルパパでもあった男性はジリ貧の店を盛り上げようとあらゆる手を尽くした結果、今や押しも押されもせぬ行列店に。どのように成し遂げたのか。フリーライターの野内菜那さんが取材した――。（前編／全2回）

筆者撮影 ゴールデンウィーク（5月4日）の様子。11時の開店から18時までずっと行列状態が続いていた - 筆者撮影

■1日1080杯の絶品ラーメンを売る焼肉店

広島県尾道市に、1日最大1080杯のラーメンを販売する焼肉店がある。店の名は「牛ちゃん」、JR尾道駅から徒歩約10分の場所にあり、週末は名物・尾道ラーメンを求める客で長い行列ができる。地元はもちろん、東京、大阪、九州、さらには韓国・中国など海外からもはるばる押し寄せるという。

尾道ラーメンとは、一般的に「鶏ガラ・小魚ベースの濃口醤油スープ」に「豚の背脂ミンチ」を浮かせた、コク深い醤油ラーメンを指す。ライバル店が多い中、「牛ちゃん」の売りは、「巨大なチャーシュー」と「ひときわ大粒の背脂」だ。「こってり濃厚」に見えるが、後味が意外なほどあっさりしている、と女性客にも大好評だ。

このラーメンを打ち出したのは、同店オーナーの仁田(にだ)雅也さん（45）。

筆者撮影 牛ちゃんオーナーの仁田雅也さん（45） - 筆者撮影

牛ちゃんから50メートルほど離れた場所にある「吾一(ごいち)」も仁田さんが2024年8月にオープンし、牛ちゃんと同じラーメンを提供する。こちらも同じく行列だ。

1店舗で、1日最大1080杯。さらにお土産用のラーメンセットも発売以来好評で、地元スーパーや道の駅など3県20店舗以上で販売し、月3万食の売上実績を持つ。年商は2店舗合わせて約1億8000万円。今や押しも押されもせぬ、広島を代表する人気店の座を勝ち取った。

筆者撮影 「牛ちゃん」から50メートルほどの場所にあり、同じ尾道ラーメンを提供する「吾一」にも行列が連なる - 筆者撮影

だが、最初から繁盛店だったわけではない。

もともとは地元客向けの夜営業の焼肉店で、一時は売上が低迷し赤字に。いつ潰れてもおかしくない経営状態だった。どうやって赤字焼肉店を異業種であるラーメン店へと変貌させ、成功に導いたのだろうか。

■赤字店を立て直すために店長に

「牛ちゃん尾道店」が焼肉店としてオープンしたのは1997年のこと。仁田さんは高1のとき、同店でアルバイトを始めた。野球の推薦で入学した高校をすぐに退部し、父親と衝突したのをきっかけに1カ月間家出。ある日、知人から「近くにできた焼肉屋でバイト募集しとるよ」と声をかけられた。

高校3年間店でバイトし、卒業後は建設業など別の仕事に就いたものの、23歳で再び社員として牛ちゃんへ戻る。職場は尾道店ではなく、初代オーナーが経営する系列店舗で4年間修行した。

ところが、以前バイトしていた牛ちゃん尾道店は、来客数が年々少なくなり、売り上げは下降線をたどっていた。

「2006年当時の年商はわずか約3000万円でした。オープン当初は年商約1億2000万円の売上だったそうですが、9年で4分の1近くまで落ち込んでしまって。いつ潰れてもおかしくない状態のようでした」（仁田さん）

尾道を訪れる観光客は多いが、彼らは、昼に散策やサイクリングなどで観光した後、夕方には瀬戸内海のしまなみ海道に流れてしまうのだそうだ。

筆者撮影 「牛ちゃん」の建物の裏は、風光明媚な尾道水道の風景が広がっている - 筆者撮影

閑古鳥の鳴く店内で客をただ待つだけ。それにもかかわらず、客が来ないからと営業時間が24時までのところ21時で閉めるなどし、夜の客すら取りこぼすような商売をしていた。当時の店長も、売り上げを立て直すための施策を全く打つことができなかった。

「赤字店舗を立て直してくれんか」

先代オーナーは、いわば弟子である元バイトの仁田さんに店長を打診した。系列店で働いていた仁田さんは当時27歳だった。

■「僕には牛ちゃんしか残ってなかった」

師匠の願いを、二つ返事で引き受けた。ただ、その頃、仁田さんは「人生のどん底」にいた。

20歳で結婚し、2人の子どもに恵まれたが、生活は困窮。手取りは20万円以下。それも家賃、食費、光熱水費などで瞬く間に消えてしまい、高校時代にバイト代でコツコツ貯めてあったのも含め330万円近くあった通帳の残額も底を尽きた。妻との関係も破綻し、ほどなく離婚。子どもを引き取り、実家に戻って父子家庭として暮らし始めていた。

父親からは「子どものことは全部お前がやれ」と言われ、保育園の送迎をこなしながら働いた。「毎日を回すだけで精一杯。あの頃の記憶、ほとんどないです」

そんな極限状態でも、店長就任の話を断ろうとは思わなかった。

「僕には牛ちゃんしか残ってなかったんです」

高1でバイトを始めて以来、牛ちゃんは仕事で何度失敗しても、未熟な自分を受け入れてくれた場所だった。恩があった。だから次は、自分が店を守る側になろうと思った。

筆者撮影 牛ちゃんの、国産肉厚カルビ。脂が甘く、食べ応えある1品 - 筆者撮影

■飲食店なのにテレアポ→訪問営業

店長に就任した仁田さんが最初に考えたのは、尾道で働く人に店を知ってもらうことだった。店ができてから長い年月が経過していたが、知名度は今ひとつだったのだ。

ちょうど12月で忘年会シーズン。新聞折込を打つ資金的な余裕はない。そもそも当時の仁田さんに「投資して回収する」という概念はなかった。

「使える金がないなら、電話じゃ、と思ったんです。でも今考えたら、飲食店の店長が訪問営業って頭おかしいっすよね（笑）」

仁田さんは客がいない静かな店内で、タウンページを開き、車で来店できそうな地元企業や事業所を片っ端からメモした。約100件電話したうち、アポが取れたのは10件のみ。対面で話せる絶好のチャンスを掴んだ。

「名刺だけは絶対必要じゃ思うて作りました。信用になるけ」

焼肉店の店長が企業訪問して何を語ったのか。

夜は地元の人たちが焼肉と酒で一日の疲れをねぎらう店にしたいんです。来てもらえるなら飲み放題を30分延長します。ゆくゆくは、昼は観光客でにぎわう店にしたいと思うとります。自分にできることなら何でもやります。まずは一度店に来てください――。

仁田さんは、ひたすら頭を下げた。

その後、3社が宴会に利用してくれた。うれしかった。だが、一方で「100件電話してたった3社だけ？」と、店の魅力のなさを改めて突きつけられた。

悔しさをバネに「来てくれたお客さんを絶対につなぎ止めたい」と、2回目の来店客には自ら席へ出向いて一人ひとりに「また来てくれてありがとうございます」と声をかけた。

客から「店、ヒマなんか？」と聞かれると、仁田さんは苦笑いを浮かべて「いやー、ヒマなんです。誰か紹介してもらえますかね」と正直にこぼした。

すると客が別の客を連れてきてくれた。少しずつ客足が増えていき、1年もすると週末は満席になる日も。先代オーナーが別店舗の利益で補填していた赤字も、3年ほどで解消。店はようやく自走できる状態になった。

■「尾道の飲食店は、昼が勝負」

夜営業が安定したら、次の課題は昼営業だ。

平日昼の売上は、1日平均8000円程度にしかならなかった。店を開けても、客の入りがほとんどない日もあった。開店休業状態だったが、祭りやイベントの日だけは違った。昼の売上が5万円と約6倍まで跳ね上がる。

「尾道は、絶対に昼を取らないといけん」

前述した通り、観光客は昼に動く。尾道ラーメンを食べ、夕方にはしまなみ海道方面へ流れていく。夜型の焼肉営業だけでは限界がある。

筆者撮影 巨大チャーシューと大粒背脂がインパクトある、牛ちゃんの尾道ラーメン。提供スピードの目標は1〜3分と超速 - 筆者撮影

「牛ちゃんで尾道ラーメンを出したい」

実は仁田さんは、店長になった2007年ごろからラーメンを提供する構想を持っていた。

高校時代に牛ちゃんでアルバイトした後、一度離れて「尾道ラーメンいのうえ」で1年間働いた経験があったからだ。ラーメンづくりの現場を実際に見ているからこそ、「これはいける」という確信があったのだ。

尾道ラーメン専門店は今でこそ激戦区だが、当時はまだ5店舗ほど。観光客に対して店が圧倒的に足りない状態だった。需要を取り込める余地は十分あると見ていた。

だが、先代オーナーは「ラーメンなんかやったら、焼肉屋じゃなくなる」と首を縦に振らない。焼肉店主としてのプライドもあったのだろう。もしやるなら、尾道ラーメンというカテゴリーではなく、カルビラーメンやホルモンラーメンなど、“焼肉屋らしいラーメン”にすべきという考えだったのだ。

「いつか必ず（尾道）ラーメンをやる」。2年間説得し続けた。

■200食完売“屋台ラーメン”の強行突破

転機は2013年11月3日。尾道三大祭りのひとつ「ベッチャー祭り」の最終日、仁田さんは勝負に出る。

「1日だけ、ラーメンをやらせてください」

「そこまで言うなら、1回やってみろ」

ランチ営業の売上が6倍以上になる“祭り需要”に、先代オーナーも乗っかった。

構想から6年、頭を下げて説得して2年。「必ず結果を出す、ここで失敗したら二度とラーメンはやらせてもらえない」。

店舗スタッフにも秘密で進めた。「絶対に反対されるから」がその理由だった。

ラーメンをやるにあたり、仁田さんはまず現店舗でできないこと、足りないことをすべて洗い出した。

スープの炊き方は当時「尾道ラーメンいのうえ」を経営する井上製麺所に教わった。仁田さんがスープを作り、麺を茹で、スタッフが具材を盛り付けるオペレーションと動線を最短設計。スタッフへの指示だけでラーメンが完成する状態を作り込んだ。

ラーメン用の設備もないから、コンロと鍋を借りた。丼も足りない。スープを教えてくれた井上製麺所やラーメン提供へのアドバイスをくれた「尾道ラーメン たに」が、使っていない丼を30個以上集めてくれたという。

「今あるものでどう回すかを、極限まで考えました」

こうして準備を整え、スタッフに「ラーメンをやる」と伝えたのは3日前。全員がポカンとしていた。

客への事前告知もなし。“屋台”をするかのごとく、当日「尾道ラーメン」の暖簾を掲げた。

筆者撮影 尾道ラーメンデビューを飾る暖簾は、取引先の井上製麺所に借りたそうだ。写真は取材時の牛ちゃん - 筆者撮影

迎えた11月3日10時。

途切れることなく客が並び、用意した200食はわずか4時間で完売した。仁田さんがずっと思い描いていた光景が現実化した。心のなかで何度もガッツポーズした。

「すげえな。そんなに売れるんか」。頑固だった先代オーナーも目を細めて、スープが余っているのを知るや「もったいないけえ、明日のランチでもやってみ」と言ってくれた。

その後すぐに平日昼、3時間限定でラーメン営業をスタート。1日目10食から始まり、毎日徐々に増え、すぐに100食に届いた。そして年末年始休暇がスタートした12月29日。店の前にいつもはない人影があった。30人もの行列ができていた。

筆者撮影 一見濃厚こってりに見える大粒の背脂は、口にふくんだとたんに溶けて脂の甘さが広がるがしつこくない - 筆者撮影

話題は話題を呼び、人は人を呼んだ。翌日は開店してたった40分で売り切れた。「こんなにすぐ閉まる“ラーメン屋”があるか！」。客に怒鳴られた。

そのとき初めて仁田さんは気づく。「ワシらはもう焼肉店じゃない。尾道ラーメン店になったんや――」。

■焼肉とラーメンの二刀流で大繁盛

尾道ラーメン人気店の仲間入りを果たした牛ちゃんは、2016年から11時〜22時の通し営業を開始。合わせて2020年のコロナ禍には家で楽しめるラーメンセットを開発し、地元スーパーや道の駅への卸販売もスタート。店以外の売上ルートも築いたのだ。

かつて年商3000万円まで落ち込んだ店は、客の口コミと、仁田さんの“なんとか店を残したい”という執念に引っ張られるように再生していった。焼肉とラーメンの“二刀流”は尾道の新名物となり、2021年のゴールデンウィークには過去最高クラスの売り上げを記録していた。

筆者撮影 正面の入り口の雰囲気は尾道ラーメン店だが、外壁を見ると改めて焼肉店と気づく - 筆者撮影

ところが、まさにその夜、店内のテレビに速報ニュースが流れた。アナウンサーは系列店舗の関係者が重大な交通違反を伴う交通事故を起こしたことを淡々と伝えた。テーブルを片付けながら耳で聞いていた仁田さんの手が止まった。

「もう、全部終わったと思いました」

店長になってから十数年、30代半ばとなった仁田さんが、一つひとつ丁寧に積み上げてきたものが、一瞬でガラガラと崩れ落ちていった。（後編に続く）

（フリーライター 野内 菜那）