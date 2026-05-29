脳科学者の茂木健一郎先生が子どもの「創造力・芸術センス」を育む方法について教えます。

■「楽しいね」「おもしろいね」。驚きや感動を共有する

人間の脳は3歳までに80％が完成します。「三つ子の魂百まで」は、脳科学的にもおおむね正しいといえます。乳幼児期は、いわば知性の「根っこ」を育てる段階。「脳の土台づくり」の時期です。

乳幼児にとって、日常のありとあらゆることが「はじめて」の体験です。はじめて見る、はじめて聞く、はじめて触る――。

写真＝iStock.com／maroke ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke

乳幼児期の感動体験に、特別な環境や道具は必要ありません。たとえば、公園で泥団子をつくり、水たまりで跳ねる。ポイントは、五感が同時にたくさん働くこと。リアルで立体的な刺激ほど、脳は差分（ギャップ）を感じとってドーパミンを放出します。

このとき親と一緒に遊ぶことは重要です。驚きや感動を共有して「楽しいね」「おもしろいね」と共感する。脳科学では「共同注意（ジョイントアテンション）」と呼んでいます。一緒に同じものを見て、同じ感情を抱いていると確認する経験で、「親の膝の上で指さし・語りかけ」もそうです。子どもが鳥を見つけた瞬間に「あ、鳥さんだね」と話しかけるだけで、子どもの脳は安心して探索への意欲をもちます。

まだ自分で話せない時期だからと手を抜くのは誤り。しゃべりはじめる前の時期は「サイレント・ピリオド」といって、聞いた言葉や感じた空気はすべて脳に蓄積されます。手を抜かずにたくさん話しかけてください。

■五感を丸ごと使う「泥んこ遊び・水遊び」

乳幼児期の感動体験は、自然の中で「五感」をフル回転させることが最も効果的です。最近は都会にも、子どもたちが水や泥に触れられる公園などが増えたので、利用するといいでしょう。

たとえば、泥団子を丸めて、乾くのをじっと待つ。手のひらの冷たさ、土や草の匂い、泥の重さ、跳ねた水の音……などをはじめて感知すると、子どもの脳は驚きと感動の刺激を受けます。「差分（ギャップ）」の刺激を受けた脳はドーパミンを分泌します。子どもの脳が喜んでいる状態です。

できれば親も汚れていい服装で出かけ、一緒に泥団子をつくってください。親も楽しんで感動体験を共有していることは乳幼児にも伝わり、さらに脳を活性化させます。

■創造力の芽を育てる「ごっこ遊び」

ごっこ遊びはイマジネーションの訓練です。コップを持って「ゴトンゴトン、電車だよ」と動かしたり、ペットボトルを「ロケット発射！」と飛ばしたり、別のモノに見立てます。調理のまね事をする「おままごと」もよいと思います。

演じることや見立てる遊びには、脳の前頭葉を中心とする回路を強化する働きがあります。「ごっこ遊び」ができるのは人間だけであり、まさに創造力の土台です。

タブレットで見る動画が制作者から完成品を受け取るだけなのに対して、ごっこ遊びは自分でルールを設定し、好きな物語を紡ぐことができます。与えられた体験に比べて、自分で創造した体験のほうが脳への刺激が強いのです。

親の役割は「おもしろいね」と共感し、一緒に遊んでやること。自然で温かい反応があることで、子どもは安心して創造の翼を広げることができるのです。

■自分でルールをつくる楽しさ「積み木・ブロック遊び」

積み木やブロックは、遊びの自由度が高いおもちゃです。何をつくるか、どうやってつくるかは自分で決められ、創造力を高める知育玩具です。

大切なのは、子どもが自分で考えて完成させること。途中で崩れてしまっても、親はすぐに手を出してはいけません。試行錯誤のプロセスは、脳にとって最高の学び。積み木を積む、崩れる、また積む……を繰り返しながら、脳は「こうすると失敗する」「これならうまくいく」という因果関係を学んでいきます。

テレビゲームのように決められたルールに従うのでなく、何をつくろうと、どのように積もうと基本的には自由です。受動と能動の大きな違いです。

親は完成品を褒めるだけでなく、「こう積んだのはすごいね」とプロセスに注目してやると、次なる挑戦への意欲を呼び起こします。

■同じものを見て感情を共有「膝の上で指さし・語りかけ」

膝の上に子どもを座らせ、窓の外を指さして「あ、鳥さんだね」と声をかけるだけで、子どもの脳は刺激を受けます。同じものを見て感情を共有する経験は、脳科学で「共同注意（ジョイントアテンション）」と呼び、言葉の獲得や共感力の土台となります。子どもが指さした先も一緒に見てやりましょう。「あれはアゲハチョウだよ」と名前を教えるより、「ほんとだ、動いてるね」と共感するほうが脳に深く残ります。

心理学者メアリー・エインスワースらの実験で、親の膝の上が子どもにとって安全基地（セキュアベース）となることが証明されています。親に体を預けて、もたれかかっている状態は、物理的な接触によって心理的な安全基地を形成しているのです。親に見守られている安心感があるからこそ、子どもは外の世界へ手を伸ばす勇気がもてるのです。

※本稿は、『プレジデントFamily2026春号』の一部を再編集したものです。

----------

茂木 健一郎（もぎ・けんいちろう）

脳科学者

1962年生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学大学院特任教授（共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory）。東京大学大学院客員教授（広域科学専攻）。久島おおぞら高校校長。『脳と仮想』で第四回小林秀雄賞、『今、ここからすべての場所へ』で第十二回桑原武夫学芸賞を受賞。著書に、『「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本（共著）』『最高の雑談力』（以上、徳間書店）『脳を活かす勉強法』（PHP研究所）『最高の結果を引き出す質問力』（河出書房新社）ほか多数。

----------

（脳科学者 茂木 健一郎 構成＝伊田欣司 撮影＝鈴木啓介）