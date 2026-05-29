「ブルーアーカイブ」の「セナ」を私服ver.で再現した1/7スケールフィギュアがフリューより登場。予約受付開始
フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「セナ(私服) 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は19,800円。5月29日10時から7月22日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送は2027年1月の予定。
本商品は、スマートフォン向けRPG「ブルーアーカイブ」に登場するキャラクター「セナ」を1/7スケールで立体化したフィギュア。普段はなかなか見ることのできない、非番ならではの私服姿が全高約235mmで丁寧に再現されている。
ドレスは2層構造となっており、1層目には透明素材を使用。透け感のある軽やかな仕上がりによって、風になびく繊細な動きや、セナの儚さをより印象的に演出している。また、足元は素足で再現することで、私服姿ならではの柔らかさやリラックスした雰囲気を表現。ふわりと広がる髪やドレスが風を受けてなびくシルエットは、フィギュア全体に儚げで美しい雰囲気を与えている。
「FURYU HOBBY MALL」で購入した人には限定特典として「表情差し替えパーツ」が付いてくる。【「FURYU HOBBY MALL」限定特典「表情差し替えパーツ」（イメージ）】
【セナ(私服) 1/7スケールフィギュア】
SKU：AMU-FNX1219
販売形態：受注販売
予約受付期間：5月29日10時～7月22日23時59分
発送時期：2027年1月（予定）
商品サイズ：全高 約235mm（台座含む）
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
デザイン：イコモチ
イラスト：イコモチ
原型：モワノー
彩色：月柳
撮影：Vaistar studio
特典：表情差し替えパーツ
※本特典は「FURYU HOBBY MALL」でのご購入者様限定となります。他店舗でのご購入分には付属いたしませんので、あらかじめご了承ください。
（敬称略）
(C)2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.