【セナ(私服) 1/7スケールフィギュア】 5月29日10時～7月22日23時59分 予約受付 2027年1月 発送予定 価格：19,800円

フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「セナ(私服) 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は19,800円。5月29日10時から7月22日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送は2027年1月の予定。

本商品は、スマートフォン向けRPG「ブルーアーカイブ」に登場するキャラクター「セナ」を1/7スケールで立体化したフィギュア。普段はなかなか見ることのできない、非番ならではの私服姿が全高約235mmで丁寧に再現されている。

ドレスは2層構造となっており、1層目には透明素材を使用。透け感のある軽やかな仕上がりによって、風になびく繊細な動きや、セナの儚さをより印象的に演出している。また、足元は素足で再現することで、私服姿ならではの柔らかさやリラックスした雰囲気を表現。ふわりと広がる髪やドレスが風を受けてなびくシルエットは、フィギュア全体に儚げで美しい雰囲気を与えている。

「FURYU HOBBY MALL」で購入した人には限定特典として「表情差し替えパーツ」が付いてくる。

【「FURYU HOBBY MALL」限定特典「表情差し替えパーツ」（イメージ）】

【セナ(私服) 1/7スケールフィギュア】

SKU：AMU-FNX1219

販売形態：受注販売

予約受付期間：5月29日10時～7月22日23時59分

発送時期：2027年1月（予定）

商品サイズ：全高 約235mm（台座含む）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

デザイン：イコモチ

イラスト：イコモチ

原型：モワノー

彩色：月柳

撮影：Vaistar studio

特典：表情差し替えパーツ

※本特典は「FURYU HOBBY MALL」でのご購入者様限定となります。他店舗でのご購入分には付属いたしませんので、あらかじめご了承ください。

（敬称略）

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