◆米大リーグ オリオールズ１―２ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。２試合連発とはならず、３打数無安打１死球だった。ブ軍は３連勝で２８勝２９敗とし、借金完済まで「１」と迫った。

１点リードの４回２死で迎えた第２打席。昨季までブ軍に所属だったバシットの抜けた変化球が岡本の左ふくらはぎ付近を直撃した。しかし、岡本は痛がるそぶりも見せずに一塁へ。メジャー初死球となった２６日（同２７日）の本拠地・マーリンズ戦から３試合連続という珍現象となった。

１―１の８回１死満塁という絶好機で迎えた第４打席は２ストライクからの４球目、外に逃げるボール球のスイーパーに手を出して痛恨の空振り三振に倒れた。それでも、ブ軍は続く代打・ピニャンゴが押し出し四球を選んで勝ち越しに成功。この打席で捕手ラッチマンが自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）によるチャレンジを２度要求したが、ともに覆ることなくボール判定だった。

岡本は、初回無死一塁での三塁守備ではあらかじめ遊撃の定位置付近に守備位置を変えていたが、ヘンダーソンの打球をはじいて今季５個目の失策。さらには一塁走者が空いていた三塁を狙ったため、慌ててベースカバーに走った岡本だが、遊撃・ヒメネスからの送球を捕れず。思わぬ形でピンチが拡大したが、幸い失点にはつながらなかった。

前日２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦では６回に出場１９試合ぶりの１１号決勝ソロ。打球速度１０１・６マイル（約１６３・４キロ）、角度３０度、飛距離３９３フィート（約１１９・７メートル）で右中間後方のブルペンまで運んだ。試合後には「何とか前に打とうと思っていた。すごく久々だったのでうれしかった。次も勝てるように頑張ります」と話していた。