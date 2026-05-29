２００２年のサッカーＷ杯日韓合同大会で一躍ムーブメントを起こした、元韓国代表ＦＷ・安貞桓（アン・ジョンファン）さん（５０）のファミリーショットが注目を浴びている。

１９９９年ミスコリアでモデルの妻・李恵園（イ・ヘウォン）が２９日までにインスタグラムを更新。「あの子がいつの間にかこんなに大きくなって、大学を卒業しました」と長女の大学卒業を報告した。位置情報は米ニューヨークとなっており、アカデミックガウンを着た目鼻立ちがはっきりとした美人顔の娘を真ん中にして夫と納まったショットをアップした。

この投稿には多くの祝福と「双子に見える。ママも娘さんも本当にきれい」「パパも幸せそう」「美男美女家族」「姉妹にしか見えません」「パパかっこいい」などの声が寄せられている。

安貞桓さんは２００１年に李恵園と結婚。０４年５月に長女、０８年１２月に長男が誕生した。Ｗ杯でゴールを決めた際に、結婚指輪にキスをするパフォーマンスが有名。０２年９月からＪリーグの清水エスパルス、０４年１月から横浜Ｆ・マリノスでプレーした。１２年１月に現役を引退。現在はサッカー中継の解説やテレビのバラエティー番組へ出演など多方面で活動している。