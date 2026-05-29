「夫婦ともに浪費はしていないのに、気づけば老後資金がほとんど残っていなかった」。こういったケースの背景には、子どもの教育費や仕送りの長期化、そして想定外の支出が重なっていることも少なくありません。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、このような問題に対する家計管理や、老後と教育費が重なるリスクについて解説します。

定年間近なのに、貯金はわずか320万円…その理由

神奈川県内に住む会社員の佐伯隆志さん（59歳）は、大手メーカーに35年以上勤務してきました。年収はピーク時で850万円ほど。現在は役職定年を迎え、年収は650万円程度まで下がっています。

妻の真由美さん（56歳）はパート勤務。隆志さん夫婦は外食も少なく、ブランド品にも興味がありません。築25年の中古マンションに住み、車も10年以上同じものを乗り続けています。周囲からは「堅実な家庭」と見られていました。

しかし、定年を目前に控えた今、状況は厳しいものでした。夫の預貯金は、わずか320万円しかない状態になっていたのです。

実は、隆志さん夫婦の家計には誤算がありました。

役職定年による収入減や、築25年のマンションの修繕費、さらに真由美さんが親の介護のため働き方を見直したことなどです。

ただ、夫婦が最も想定していなかったのは、息子の大学費用と仕送りがここまで長期化すること。「大学を卒業すれば支出は落ち着く」――そう考えていたため、老後資金づくりを後回しにしたまま、家計の見直しが遅れてしまったのです。

一人息子への終わらない仕送り

夫婦には、隆志さんが35歳のときに授かった一人息子・悠斗さん（24歳）がいます。幼い頃から成績優秀で、難関の国立大学へ進学。夫婦にとって自慢の息子でした。 しかし大学進学後、生活は一変します。

一人暮らしを始めた悠斗さんは、オンラインゲームにのめり込むようになりました。昼夜逆転し、講義を欠席。夜通しボイスチャットをしながらゲームを続け、気づけば単位不足に。

最初の留年が決まったとき、隆志さんは息子の家まで足を運び、厳しく叱りました。悠斗さん自身も「本当にまずいと思っている。次はちゃんとやる」と反省した様子を見せます。

しかし、一度崩れた生活リズムは簡単には戻りませんでした。授業への出席は長続きせず、ゲーム中心の生活から抜け出せないまま、再び単位不足に。

隆志さんが生活改善を促しても、悠斗さんは「自分でも直したいと思っている。でもうまくいかない」と力なく答えるばかりでした。

「国立だから安い」では済まなかった教育費の現実

当初、隆志さん夫妻は「国立大学だから、仕送り分は厳しいけれど、私立ほど教育費はかからない」と安心していました。

もともと、隆志さん夫婦が想定していた仕送りは月12万円。家賃7万円と生活費を賄うための最低限の金額です。悠斗さんも飲食店でアルバイトを始めていましたが、昼夜逆転した生活の影響もあり、勤務が長続きしません。シフトを減らしたり欠勤したりするうちに収入は不安定になっていきました。

すると、「今月だけ足りない」「教科書代が必要」「家賃の更新費が払えない」と連絡が入るようになります。そのたびに追加送金を重ねるようになりました。

文部科学省の資料によると、国立大学の年間授業料は標準額で約53万5,800円です。しかし実際には、それ以外の支出が家計を圧迫します。日本学生支援機構の「学生生活調査」によると、大学昼間部の下宿生の学費と学生生活費の年間合計平均は約200万円となっています。

悠斗さんの場合、1回目の留年までの5年間、そして2回目の留年真っ最中の現在までに、すでに1,300万円近い支出に膨れ上がっています。

「4年間の教育費は覚悟していたんです。でも、ここまで長引くとは思わなかった」と、妻の真由美さんはポツリと漏らします。

退職金は1,200万円ほど見込まれていました。しかし、マンションの修繕費や老後の生活資金を考えると、決して安心できる額ではありません。しかも、「本当に今度こそ卒業できるのか、これで支援が終わるのか」という強い不安がつきまとっています。

老後資金と教育費が重なる怖さ

50代後半は、住宅ローンや子どもの教育費が一段落し、老後資金を積み上げやすくなる年代だといわれています。

しかし現実には、そうした見通し通りに進むとは限りません。役職定年による収入減や親の介護、住まいの修繕費など、想定外の支出や環境変化が重なる家庭も少なくないからです。そこに子どもの留年や仕送りの長期化が加わると、老後準備は一気に難しくなります。



特に、年齢を重ねてから子どもを持った家庭では、親の定年と子どもの教育費が重なりやすく、老後準備が遅れるケースも珍しくありません。

佐伯さんの場合は、息子のゲーム依存という問題まで重なりました。もちろん、ゲーム自体が悪いわけではありません。ただ、生活や学業を維持できないほど依存状態になれば、本人だけでなく家族全体の人生設計にも大きな影響を及ぼします。

隆志さん夫妻は、「もう大学なんてやめろ」と言うことも考えました。しかし、せっかく入った有名大学。卒業と中退では、就職先も大きく変わってくるでしょう。結局、2回の留年を許すしかない。そんな状態に陥っていました。

それが結果的に家計を圧迫し、夫婦の老後を危うくしていたのです。

専門家の視点｜老後資金と留年問題、親が意識したいこと

今回のケースにおける最大の誤算は、「終わるはずだった教育費」が長引き、本来なら老後資金を貯めるべき貴重な時期を直撃してしまったことです。

本来、子どもが順調に卒業していれば、50代後半は学費負担から解放され、老後資金を本格的に準備できる「貯め期」になるはずでした。しかし、まさかの2回にわたる留年によって仕送りと学費がずるずると継続。その結果、老後の準備期間と資金が大きく削り取られる形になってしまったのです。

こうしたケースで特に注意したいのは、「もう少し支えれば状況が良くなるはず」という期待から、支援が際限なく延長されてしまうことです。

留年そのものが、絶対的に悪いわけではありません。病気や進路変更、学業への再挑戦など、さまざまな事情があるでしょう。ただ、今回のように生活習慣の乱れや本人の自立不足が背景にある場合は、親の支援のあり方を見直す必要があります。

こうした事態を避けるためには、大学進学の段階から「支援のルール」を家族で共有しておくことが重要です。

例えば、「仕送り額の上限を決める」「留年時の支援条件を事前に話し合う」「アルバイトや奨学金利用も含めて負担を分担する」「親の老後資金には手を付けないラインを決める」といったルールです。

教育費は「子どものためのお金」と考えがちですが、親の老後資金も同じように生活を守るための大切なお金です。支援を続けた結果、親自身が老後に困窮してしまえば、将来的には子ども側が親を支える問題へと形を変えて戻ってくる可能性もあります。

子どもを大切に思うからこそ、「どこまで支えるか」を決めることも親の役割のひとつだといえるでしょう。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®