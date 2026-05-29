ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、次週予告で気になる患者が登場した。

この日の「風、薫る」では、直美（上坂樹里）が寛太（藤原季節）から、自分の母が品川で人気の女郎・夕凪であることを聞かされる。だが夕凪は男と遊郭を逃げたといい、消息は不明。直美は捨てられた時に首から提げられていた「浦崎八幡」がどこにあるのか、探して欲しいと寛太に頼む。

一方、病院では、看病婦と看護婦の溝が埋まりつつあった。りん（見上愛）と、直美がフユ（猫背椿）の夫を看病したことで、フユはりんに手術介護を教えることに。バーンズ先生（エマ・ハワード）も、病院の雰囲気が変わってきたことを実感していた。

そして次週予告では、若い女性（村上穂乃佳）が病院に運び込まれてくるシーンが。直美が「逃げましょう」「女郎が男と逃げて生まれた娘です」などと話していた。公式ＨＰのあらすじによると、この女性は「夕凪」だと紹介され「心中未遂で帝都医大病院に搬送されてきた女郎」だという。奇しくも直美の母と同じ名前だが、今回運び込まれてきた「夕凪」は直美と同世代の若い女性であることから、母親ではないと思われる。だが全くの無関係なのか？気になるところだ。

他にも内科医の木村（前野朋哉）、坂田（金井勇太）が新たに出演予定。