Prime Video、6月の配信ラインナップ発表「国宝」「VIVANT」など
【モデルプレス＝2026/05/29】2026年6月に配信開始される、Prime Videoの新着作品が発表された。
【写真】吉沢亮「国宝」稽古期間の支えとなった29歳イケメン俳優
1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2026年6月はファン待望のドラマの完結編や話題の映画やドラマが配信される。（modelpress編集部）
『国宝』
第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、国内外で反響を呼んだ映画『国宝』を6月6日（土）から見放題独占配信。主人公である稀代の女形・立花喜久雄役を吉沢亮、喜久雄の親友そしてライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介役を横浜流星、歌舞伎名門の当主・花井半二郎役を世界的名俳優渡辺謙が演じるほか、高畑充希、寺島しのぶをはじめ、永瀬正敏、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎、そして田中泯といった、豪華な俳優たちが一堂に揃い、物語を更に美しく、熱くする。
『スペシャルズ』
内田英治監督が原案・脚本を務め、佐久間大介が映画単独初主演を果たした『スペシャルズ』を6月19日（金）から独占配信。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会の親分が訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、大会出場を目指して即席チームを組む、驚愕のダンスアクション・エンターテインメント。ダンス素人の彼らは児童養護施設の少女に教わりながら、徐々にダンスの魅力に目覚めていく。共演に椎名桔平、小沢仁志らを迎えた笑いと涙のエンターテインメントとなっている。
『ベスト・キッド：レジェンズ』
ジャッキー・チェンとラルフ・マッチオという二人のレジェンドが奇跡の競演を果たした『ベスト・キッド：レジェンズ』を6月22日（月）から見放題独占配信。北京でハン（ジャッキー・チェン）からカンフーの指導を受けていた高校生のリーは、移住先のニューヨークでトラブルに巻き込まれるも、カンフーの師匠ハンと空手の達人・ダニエル（ラルフ・マッチオ）の教えを胸に、大切な人を守るために究極の戦いに挑む。
『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』
『ルパン三世』シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』を6月27日（土）から独占配信。刺客を送り続けてきた黒幕の正体と莫大な財宝を暴くため、世界地図に存在しない“謎の島”を目指したルパン三世たちは、飛行機が狙撃され、「死の島」に不時着してしまう。島の支配者であり、世界を支配しようとする、銃も刀も通じない“死なない敵”・ムオムを前に、ルパン三世は過去と誇り、そして盗人としての矜持を賭けた知略の戦いに挑む。
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』
1978年に発売されたロングセラーのビスケットをアニメ映画化し、松田元太が声優初主演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を6月1日（月）から見放題独占配信。おかしと人間が仲良く暮らすスイーツランドで世界的な人気を誇るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」。世界征服を目論む「わたあめ軍団」に捕らわれたぺがさすちゃんを救いだすため、戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちが大冒険を繰り広げる。
Prime Originalドラマ『クロエマ』
海野つなみ氏の漫画を、杉咲花と多部未華子のW主演、今泉力哉監督、今泉かおり氏の脚本で実写ドラマ化した新感覚占いミステリーPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』を6月12日（金）から独占配信。恋も仕事も家も一度に失った30歳のエマ（杉咲）は、謎めいた資産家・クロエ（多部）の屋敷に辿り着き、ひょんなことから同居生活とクロニクルカード占いの店を始めることに。性格が正反対のふたりが、さまざまな悩みを抱えた相談者たちの言葉の奥に潜む本当の問題や謎へと迫っていく。
夜ドラ『ミッドナイトタクシー』
向田邦子賞を史上最年少で受賞した兵藤るり氏のオリジナル脚本、古川琴音が主演を務める夜ドラ『ミッドナイトタクシー』を6月9日（火）から見放題配信。夜の東京を走るタクシーのドライバーで、なぜか乗客にその夜の風景を思い出させる不思議な空気をまとった29歳の蘭象子（古川）。恋人同士や訳ありの乗客たちの人生の“通過点”にそっと寄り添いながら、いつしか彼女自身も30歳という節目に向かって自分の探しものを探し始めていく姿を描いたヒューマンドラマとなっている。
『残念ながら明日も出勤です！』
人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディ『残念ながら明日も出勤です！』を6月22日（月）から独占配信。仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった二人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
6月に見たいTBSの名作・人気ドラマ100作品
TBSの名作・人気ドラマ100作品を6月1日（月）より順次配信。社会現象となった話題作『VIVANT』『逃げるは恥だが役に立つ』や、TBSドラマを代表する『グランメゾン東京』『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』などの人気作をはじめ、多彩なラインアップがPrime Videoに一挙登場。話題作から名作まで、幅広いTBSドラマ作品を楽しむことができる。6月の配信を皮切りに、今後もラインアップを順次追加の予定となっている。
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【写真】吉沢亮「国宝」稽古期間の支えとなった29歳イケメン俳優
◆Prime Video、6月配信ラインナップ発表
1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2026年6月はファン待望のドラマの完結編や話題の映画やドラマが配信される。（modelpress編集部）
◆映画（日本）
『国宝』
第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、国内外で反響を呼んだ映画『国宝』を6月6日（土）から見放題独占配信。主人公である稀代の女形・立花喜久雄役を吉沢亮、喜久雄の親友そしてライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介役を横浜流星、歌舞伎名門の当主・花井半二郎役を世界的名俳優渡辺謙が演じるほか、高畑充希、寺島しのぶをはじめ、永瀬正敏、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎、そして田中泯といった、豪華な俳優たちが一堂に揃い、物語を更に美しく、熱くする。
『スペシャルズ』
内田英治監督が原案・脚本を務め、佐久間大介が映画単独初主演を果たした『スペシャルズ』を6月19日（金）から独占配信。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会の親分が訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、大会出場を目指して即席チームを組む、驚愕のダンスアクション・エンターテインメント。ダンス素人の彼らは児童養護施設の少女に教わりながら、徐々にダンスの魅力に目覚めていく。共演に椎名桔平、小沢仁志らを迎えた笑いと涙のエンターテインメントとなっている。
◆映画（海外）
『ベスト・キッド：レジェンズ』
ジャッキー・チェンとラルフ・マッチオという二人のレジェンドが奇跡の競演を果たした『ベスト・キッド：レジェンズ』を6月22日（月）から見放題独占配信。北京でハン（ジャッキー・チェン）からカンフーの指導を受けていた高校生のリーは、移住先のニューヨークでトラブルに巻き込まれるも、カンフーの師匠ハンと空手の達人・ダニエル（ラルフ・マッチオ）の教えを胸に、大切な人を守るために究極の戦いに挑む。
◆アニメ映画（日本）
『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』
『ルパン三世』シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』を6月27日（土）から独占配信。刺客を送り続けてきた黒幕の正体と莫大な財宝を暴くため、世界地図に存在しない“謎の島”を目指したルパン三世たちは、飛行機が狙撃され、「死の島」に不時着してしまう。島の支配者であり、世界を支配しようとする、銃も刀も通じない“死なない敵”・ムオムを前に、ルパン三世は過去と誇り、そして盗人としての矜持を賭けた知略の戦いに挑む。
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』
1978年に発売されたロングセラーのビスケットをアニメ映画化し、松田元太が声優初主演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を6月1日（月）から見放題独占配信。おかしと人間が仲良く暮らすスイーツランドで世界的な人気を誇るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」。世界征服を目論む「わたあめ軍団」に捕らわれたぺがさすちゃんを救いだすため、戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちが大冒険を繰り広げる。
◆テレビドラマ（日本）
Prime Originalドラマ『クロエマ』
海野つなみ氏の漫画を、杉咲花と多部未華子のW主演、今泉力哉監督、今泉かおり氏の脚本で実写ドラマ化した新感覚占いミステリーPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』を6月12日（金）から独占配信。恋も仕事も家も一度に失った30歳のエマ（杉咲）は、謎めいた資産家・クロエ（多部）の屋敷に辿り着き、ひょんなことから同居生活とクロニクルカード占いの店を始めることに。性格が正反対のふたりが、さまざまな悩みを抱えた相談者たちの言葉の奥に潜む本当の問題や謎へと迫っていく。
夜ドラ『ミッドナイトタクシー』
向田邦子賞を史上最年少で受賞した兵藤るり氏のオリジナル脚本、古川琴音が主演を務める夜ドラ『ミッドナイトタクシー』を6月9日（火）から見放題配信。夜の東京を走るタクシーのドライバーで、なぜか乗客にその夜の風景を思い出させる不思議な空気をまとった29歳の蘭象子（古川）。恋人同士や訳ありの乗客たちの人生の“通過点”にそっと寄り添いながら、いつしか彼女自身も30歳という節目に向かって自分の探しものを探し始めていく姿を描いたヒューマンドラマとなっている。
◆テレビドラマ（韓国）
『残念ながら明日も出勤です！』
人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディ『残念ながら明日も出勤です！』を6月22日（月）から独占配信。仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった二人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
◆テレビドラマ（TBS）
6月に見たいTBSの名作・人気ドラマ100作品
TBSの名作・人気ドラマ100作品を6月1日（月）より順次配信。社会現象となった話題作『VIVANT』『逃げるは恥だが役に立つ』や、TBSドラマを代表する『グランメゾン東京』『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』などの人気作をはじめ、多彩なラインアップがPrime Videoに一挙登場。話題作から名作まで、幅広いTBSドラマ作品を楽しむことができる。6月の配信を皮切りに、今後もラインアップを順次追加の予定となっている。
【Not Sponsored 記事】