なめらかに書く力を育てる「毛糸ツリー」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

なめらかに書く力を育てる「毛糸ツリー」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
なめらかに書く力を育てる「毛糸ツリー」の作り方とは
毛糸ツリー
推奨年齢 3歳～ あそび制作 アリコ
緑の毛糸を巻きつけて、かわいいツリーを作ります。子どもが何度もやりたがったときに「もうおしまいだよ」とならないよう、材料を十分用意しておきましょう。
この力が伸びる！
巻く活動は、なめらかな手首を育てます。ひらがなには丸みのある文字が多いので、なめらかに書く力をつけることがとても重要です。
あそぶときのポイント
大人が何度も楽しそうにやって見せることで、子どももやりたがります。子どもがやりたいだけやれるよう、準備しておきましょう。
用意するもの・ダンボール ・毛糸（緑） ・飾り用のポンポン ・両面テープ ・はさみ ・ボンド
作り方
作り方1
ダンボールを高さ10cm程度の三角形に切り、表・裏面それぞれに両面テープを貼る
作り方2
巻きやすい向きで、ダンボールに毛糸を巻きつける
作り方3
巻き終えたら、毛糸の端をカット。巻き始めも巻き終わりも、両面テープに貼りつければOK
作り方4
ボンドで飾りのポンポンを貼りつける
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子