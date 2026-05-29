なめらかに書く力を育てる「毛糸ツリー」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

なめらかに書く力を育てる「毛糸ツリー」の作り方とは

毛糸ツリー

推奨年齢 3歳～ あそび制作 アリコ

緑の毛糸を巻きつけて、かわいいツリーを作ります。子どもが何度もやりたがったときに「もうおしまいだよ」とならないよう、材料を十分用意しておきましょう。

この力が伸びる！

巻く活動は、なめらかな手首を育てます。ひらがなには丸みのある文字が多いので、なめらかに書く力をつけることがとても重要です。

あそぶときのポイント

大人が何度も楽しそうにやって見せることで、子どももやりたがります。子どもがやりたいだけやれるよう、準備しておきましょう。

用意するもの

作り方

・ダンボール ・毛糸（緑） ・飾り用のポンポン ・両面テープ ・はさみ ・ボンド

作り方1

ダンボールを高さ10cm程度の三角形に切り、表・裏面それぞれに両面テープを貼る

作り方2

巻きやすい向きで、ダンボールに毛糸を巻きつける

作り方3

巻き終えたら、毛糸の端をカット。巻き始めも巻き終わりも、両面テープに貼りつければOK

作り方4

ボンドで飾りのポンポンを貼りつける

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子