富士通が６日続伸と戻り足鮮明、中期経営ビジョン評価で投資マネー流入

富士通<6702.T>が６日続伸と戻り足を強めている。波状的な買いが続き４月３０日の急落で開けたマドを埋めに行く展開。同社は２８日取引終了後、２０３５年度（２０３６年３月期）を最終年度とする中期経営計画「中期経営ビジョン２０３５」を策定したことを発表した。



これからの１０年間は経営などにおける意思決定をＡＩが支える「ＡＩドリブン」へと変容していくという見方を示し、ＡＩ分野を中心に約３兆円を振り向け、成長投資を加速させる構えだ。自国でＡＩを開発・運用するソブリンＡＩのインフラ構築に尽力し、次世代ＣＰＵなどの半導体チップや量子コンピューター分野を深耕する。３５年度の売上収益（連結ベース）の成長率は６～９％、調整後営業利益率は２５～３０％を目標とし、株主還元は総還元性向６０％を目安とすることも掲げている。これを受け、企業価値向上を背景とした株価の先高期待を拠りどころに大口資金の実需買いを誘引している。



出所：MINKABU PRESS