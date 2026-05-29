藤田観光<9722.T>が６日ぶりに反発している。２８日の取引終了後に、ワシントンホテル<4691.T>との業務提携の一環として、両社の株主を対象とした宿泊優待の相互利用を開始すると発表しており、好材料視されている。



今年４月に開始した両社会員プログラムの相互利用に続く施策で、今回の取り組みにより藤田観の株主はワシントンＨが運営する「ワシントンホテルプラザ」及び「ワシントンＲ＆Ｂホテル」（合計４３施設）の優待を利用できるようになる一方、ワシントンＨ株主は藤田観が運営する「ワシントンホテル」及び「ホテルグレイスリー」（合計１５施設）の優待を利用できるようになる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS