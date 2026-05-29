ＪグループがＳ高カイ気配、株主優待制度の拡充と記念株主優待など発表を好感

ジェイグループホールディングス<3063.T>がストップ高の９６９円でカイ気配となっている。２８日の取引終了後に株主優待制度の拡充と記念株主優待の実施を発表し、これを好感した買いが流入している。現行制度では毎年２月末日及び８月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、グループ店舗で利用できる食事券を保有株数に応じて２０００～１万２０００円分提供していたが、２６年８月末日時点の株主から食事券を保有株数に応じて２０００～２万５０００円分提供する。また、２６年３月に創業３０周年を迎えたことを記念して、２６年８月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に一律で食事券１０００円分を追加で提供する。



同時に２７年２月期配当予想を中間・期末各２円の年４円から中間３円・期末２円の年５円に引き上げており、これも好材料視されている。中間配当で創立３０周年記念配当１円を実施する。



出所：MINKABU PRESS