パワーエックス<485A.T>は５月末を基準日に１対３の株式分割を実施する。既に受け渡しベースでは分割後の株価となっており、１単元（１００株）の金額は１３０万円程度から４０万円程度に大きく下がった。昨年１２月の新規上場から大きな注目を浴び、その後の株価上昇も相まって個人投資家を中心に高い人気を誇っており、今後の更なる投資家層の拡大と流動性向上が期待される。



同社は大型蓄電池の製造・販売を手掛けるスタートアップ。ＡＩの普及が加速するなか、そのインフラ構築に欠かせないデータセンター向けで蓄電池の需要増加が見込まれており、追い風として強く意識される。同社は２７年からコンテナ型データセンターの提供を予定しており、業容拡大に向けた取り組みに余念がない。今２６年１２月期は黒字転換を計画しており、四半期ごとの進捗を注視したい。（イ）



出所：MINKABU PRESS