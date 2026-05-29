「うどん」の消化の良さは“糖尿病”の原因？防ぐ３つの対策と効果【医師監修】

「うどんは消化が良い」というイメージは広く定着していますが、その意味を正確に理解することが大切です。うどんは脂質が少なく腸への刺激が抑えられるという意味では胃腸に優しい食品です。一方で「消化が速い」という特性は、血糖値の急上昇につながりやすい側面でもあります。「消化が良い」＝「血糖値に影響しにくい」ではない点を、あらためて確認しておきましょう。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

「うどんは消化が良い」という通説が健康に与えるリスク

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

うどんは低脂肪で胃腸への刺激が少ないことから、体調が悪いときでも食べやすい食品として広く親しまれていますが、栄養バランスの偏りや血糖値への影響には注意が必要です。

特に、食べ方や頻度によっては健康面で注意が必要になるケースもあるため、うどんの特徴を理解したうえで上手に取り入れましょう。

体調不良時にうどんを選ぶことのリスク

胃腸の調子が悪いとき、発熱時、あるいは病後の回復期に「とりあえずうどんを食べよう」と選ぶ方は少なくありません。確かに、油分が少なく刺激が少ないという意味では一定の合理性がありますが、注意が必要なケースもあります。

まず、消化器系の疾患（胃炎・過敏性腸症候群など）を抱えている方の場合、グルテンが腸粘膜に与える刺激が症状を悪化させることがあります。また、糖尿病内科などで食事療法を受けている方にとっては、うどんのGI値の高さが血糖値管理を難しくする要因になる可能性があります。病気の種類によっては、うどんが必ずしも適切な回復食にならない場合があることを理解しておくことが重要です。

さらに、消化機能が低下している高齢の方は、うどんの素早い消化・吸収によって血糖値が急激に上昇しやすく、食後高血糖のリスクが高まる場合があります。「うどんなら安全」という先入観に頼るのではなく、身体の状態や疾患の種類に合わせた食事選択が求められます。体調不良のときの食事については、かかりつけの医師や管理栄養士に相談することが望ましいといえます。

習慣的な摂取が引き起こす長期的な健康課題

毎日のようにうどんを主食として食べている方の場合、栄養バランスの偏りが長期的な健康課題につながる可能性があります。うどん単体では、たんぱく質・脂質・食物繊維・ビタミン・ミネラルといった身体に必要な栄養素が不足しがちです。主食としてうどんを選ぶことが多い生活では、意識的に副菜や具材を加えないと、栄養不足の状態が続くことになります。

また、糖質の過剰摂取は体脂肪の蓄積につながりやすく、内臓脂肪型肥満を招くリスクがあります。血糖値スパイクが繰り返されることで、インスリン抵抗性（インスリンが効きにくい状態）が高まり、メタボリックシンドロームや2型糖尿病のリスク上昇と関連することが指摘されています。

一方で、うどんそのものが「悪い食べ物」というわけではありません。問題は、食べ方・頻度・組み合わせにあります。適切な組み合わせと食べ方を心がけることで、うどんは健康的な食事の一部として十分に位置づけることができます。次のセクションでは、具体的な組み合わせのポイントについて詳しく見ていきます。

まとめ

うどんは低脂肪で食べやすく、体調不良時にも取り入れやすい食品ですが、「消化が良い＝健康に良い」と単純に考えるのではなく、血糖値や塩分、栄養バランスまで含めて考えることが大切です。

特にうどんをはじめとする麺類は、糖質中心になりやすいことに加え、つゆやスープによって塩分やカロリーの摂取量が増えやすい特徴があります。

また、早食いや単品での摂取が続くと、血糖値の急激な変動につながる可能性もあります。そのため、卵や肉、野菜、海藻類などを組み合わせて栄養バランスを整えることや、つゆを飲み干しすぎないこと、適量を意識することが重要です。

うどんは食べ方や頻度を工夫しながら取り入れることで、健康的な食事として楽しむことができます。食事内容や血糖値管理について不安がある方は、糖尿病内科や管理栄養士へ相談し、自分に合った食事スタイルを見つけていくことをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

農林水産省「食事バランスガイド」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」