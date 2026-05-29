介護における体位変換｜種類やポジショニングの考え方、コツも解説

体位変換は、寝たきりや身体を動かしにくい方のケアで欠かせない基本技術です。

単に向きを変えるだけでなく、圧迫やずれの軽減、呼吸のしやすさ、安楽の確保、食事姿勢の保持などにもつながります。

この記事では、介護における体位変換の目的や体位の種類、ポジショニングの考え方、介助のコツをわかりやすく解説します。

適切な体位変換やポジショニングは、褥瘡予防だけでなく日々の苦痛の緩和や介助負担の軽減にも関わるため、基本的な考え方を理解しておくことが重要です。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護の体位変換｜目的と体位の種類

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

介護における体位変換について教えてください

介護における体位変換とは、ベッド上で同じ姿勢が続かないように身体の向きや支え方を調整するケアです。目的は同じ部位への圧迫を避けることだけではありません。呼吸のしやすさの確保や痛みやこわばりの緩和、食事や経管栄養に適した姿勢の調整など、安楽を保ち、負担やリスクを軽減する役割があります。体位変換を行った後、クッションなどを活用して姿勢を安定させる工程までを一連のケアとして検討するとよいでしょう。 また、残存能力を活用し、ご自身でも動いてもらえることで、介助負担の軽減につながる場合があります。

体位変換の目的は何ですか？

主な目的は、褥瘡の予防や痛みやしびれの軽減、呼吸しやすい姿勢の確保、関節が固まりにくい姿勢の維持、食事や排泄など日常生活を行いやすくすることです。長時間同じ姿勢が続くと、骨が出ている部分に圧が集中しやすく、褥瘡などの皮膚トラブルや苦痛につながりやすくなります。また、姿勢が崩れると身体がベッド上でずれて摩擦も起こりやすくなるため、向きを変えることと支え方を整えることをセットで行います。そのほか、身体のねじれによる痛みや緊張の増強を防ぐために、姿勢を調整することも重要な要素の一つです。

体位変換はどのような方に必要ですか？

自力での寝返りや起き上がりが困難な方、長時間をベッド上で過ごす方、麻痺や筋力低下、痛みにより姿勢の変更が難しい方、褥瘡（床ずれ）のリスクがある方などが対象です。円背や拘縮が強い場合、身体の一部に圧が集中しやすくなるため、より丁寧な観察が求められます。経管栄養中や呼吸が苦しい方では、その方の身体状況に合わせた姿勢調整が負担やリスクを抑えるうえでも重要です。 認知機能の低下により意思伝達が難しい場合でも、表情や筋緊張の変化を観察することで、不適切な姿勢に気付ける場合があります。

体位の種類にはどのようなものがありますか？

代表的な体位には、仰臥位（仰向け）や右側臥位、左側臥位（横向き）などが挙げられます。加えて、上半身を挙上するファーラー位やセミファーラー位なども活用されます。ベッドやクッションを使って、座位に近い姿勢やうつ伏せに近い姿勢に調整する場合もあるでしょう。介護の現場では、単に横向きにするだけでなく、クッションや布団などを使用して30度程度の半側臥位を保ち、身体の広い面で支える手法が広く用いられています。圧力を分散させるため、身体とベッド、あるいはクッションとの間に隙間を作らないような調整が基本です。ただし、適切な体位は状況により異なるため、褥瘡の部位や呼吸状態、食後の経過、拘縮の有無などに応じた柔軟な選択が望まれます。

介護における体位変換の方法とポジショニング

体位変換の方法や流れを教えてください

まず、痛みの有無や管類の位置、現在の皮膚状態を確認し、無理のないタイミングで声かけを行うことが基本です。次に、枕やクッションを先に準備し、ベッドの高さを介助しやすい位置に調整します。身体を小さくまとめ、肩と骨盤を連動させて向きを変えた後、背中や膝の間、足首まわりなどに支持物を挿入して姿勢を安定させます。最後に、骨の出ている部分に圧が集中していないかや呼吸しにくくないか、苦痛がないかの確認が必要です。向きを変えた直後だけでなく、数分後に姿勢の崩れやずれが生じていないかを確認することも重要です。食後であれば逆流しにくい姿勢か、麻痺がある方であれば上になった腕や下になった肩に無理がないかも確認し、必要に応じて再調整します。

ポジショニングとはどのような行為ですか？

ポジショニングとは、体位変換の後に、その方に合った姿勢を保ちやすいよう支える行為です。体位変換を向きを変える動作、ポジショニングをその姿勢を安定的に保持するための工夫ととらえると理解が深まるでしょう。クッションやピローを活用して身体と寝具の隙間を埋め、局所への過度な負担を回避します。特に、骨突出部といわれる骨が表層に出ている部分は褥瘡の好発部位となるため、しっかりと隙間を埋めるよう注意が必要です。安楽な状態の維持を目的とした姿勢調整は、褥瘡予防のみならず、呼吸や食事、コミュニケーションの円滑化にも寄与します。適切なポジショニングにおいては、支持面（接触面）を広げて局所の圧を分散しやすくする視点も欠かせません。

体位変換の頻度はどのくらいが適切ですか？

頻度は一律ではなく、その方の状態によって決まります。一般には2時間ごとが目安として挙げられますが、皮膚の状態や骨突出の強さ、使用しているマットレス、汗や失禁の有無、苦痛の出やすさによって見直しが必要です。介護現場では2～4時間ごとを目安に調整されることもあります。重要なのは時間のみで機械的に判断しないことです。発赤の持続や強いずれや痛みの訴えなどの変化が見られる場合は、間隔や体位の組み合わせを速やかに見直す必要があります。実施した時間の記録に留まらず、変換後の発赤や苦痛の推移を次回のケア方針に反映させることが望まれます。

体位変換をスムーズに行う介助のコツ

体位変換をスムーズに行う介助のコツがあれば教えてください

コツは、力任せに動かそうとしないことです。ベッドを適切な高さにし、相手に近づき、動く方向をそろえて介助すると負担を減らしやすくなります。衣類やシーツのしわがあるとその部分に圧力が集中して褥瘡など皮膚トラブル原因となり得ます。そのため、事前に衣類やシーツのしわを伸ばし、腕や脚が交差しないよう整えておく準備が必要でしょう。また、肩や腰を個別に引くと身体のねじれや痛みが生じやすいため、体幹を一つのユニット（まとまり）として扱うことが基本です。さらに、介助後の姿勢が崩れにくい支え方まで見越してクッションを入れると、やり直しが減ってスムーズになります。

ボディメカニクスとは何ですか？

ボディメカニクスとは、自分や相手の身体の使い方を工夫して、少ない負担で介助しやすくする運動学的な考え方のことです。支持基底面を広く取る場合や重心を下げる、介助対象者に近づく、身体をねじらずに重心移動を活用する、といった基本原則があります。体位変換においてこれらの原則を適用することは、介助者の腰部や肩への負担軽減に寄与します。体重移動を使って支えることが基本で、必要に応じて二人介助にする判断も重要です。足の位置を細かく調整するだけでも操作性は向上するため、過度な力を使わずに動かす意識も有効です。

福祉用具を活用したほうがよいでしょうか？

ケアの質向上や負担軽減を目的として、福祉用具の活用を検討したい場面は少なくありません。スライディングシートや移動用シートの使用は、摩擦やずれを低減し、スムーズな体位変換や上方移動を可能にします。体圧分散マットレスやポジショニングクッションも、身体の一部に圧が集中しにくい環境づくりに役立ちます。専用の用具がない場合でも、タオルや身近なクッション、ビニール袋などの生活用品で代用が可能です。ただし、用具の導入のみで対策が完結するわけではありません。身体の状況に適合しているかを確認しながら使用し、用具の劣化や位置のずれを定期的に点検することが重要です。 使い方を誤ると、かえって姿勢が崩れたり皮膚にしわが寄ったりするため、導入後も身体に合っているかの見直しが欠かせません。

編集部まとめ

体位変換は、単に向きを変える動作に留まらず、安楽の確保や負担軽減、褥瘡予防を支える根幹となるケアです。

重要なのは、決まったやり方を当てはめるのではなく、その方の身体状況や生活場面に合わせて体位とポジショニングを検討することです。

皮膚の状態や痛みの有無、呼吸のしやすさ、食事の姿勢、さらには介助者の負担などを総合的に観察しながら調整を進めます。

必要に応じてボディメカニクスや福祉用具を活用し、体位変換後の状態まで継続して確認することが求められます。

参考文献

体位変換を全日４時間毎とした場合の有効性の検討 長岡中央綜合病院

介護施設におけるポジショニングの取り組み 静岡県立大学短期大学部

特集 褥瘡に対するチームアプローチ 褥瘡発生予防ケア 昭和大学病院褥瘡ケアセンター

看護における「ポジショニング」の定義の検討 日本看護技術学会技術研究成果検討委員会

ボディメカニクスと補助具の活用による床上移動援助動作時の積分筋電図の変化日本看護技術学会誌

介護者と要介護者の身体的負担を軽減する持ち手付きスライドシートの開発 日本看護研究学会雑誌