29日10時現在の日経平均株価は前日比1070.69円（1.66％）高の6万5763.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1204、値下がりは323、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を329.05円押し上げている。次いでファストリ <9983>が159.30円、ＴＤＫ <6762>が109.62円、村田製 <6981>が61.79円、イビデン <4062>が44.25円と続く。



マイナス寄与度は61.95円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、アドテスト <6857>が13.27円、ディスコ <6146>が13.01円、古河電 <5801>が6.97円、アルプスアル <6770>が4.11円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、空運、情報・通信、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、保険が並んでいる。



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