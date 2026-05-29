5月29日（金RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は各地晴れの天気で気温が上がってきそうです。雨の心配はほとんどなさそうで、日中は晴れて洗濯物も外に干すことができます。高気圧の乾いた空気が入ってきているため、カラッとした暑さになりそうです。

最高気温は、熊本市で30℃、人吉市で31℃の予想で真夏日となりそうです。阿蘇市乙姫は26℃、天草市牛深は27℃の予想です。

明日以降の天気

明日土曜日もすっきりと晴れて、強い日差しで気温が上がります。最高気温は熊本市で32℃、人吉市で33℃の予想です。

日曜日も晴れの天気が続く見込みで、明日よりもさらに気温が高くなります。熊本市で34℃の予想で、東風によるフェーン現象も加わって猛暑日になる可能性もあり、厳しい暑さになりそうです。今週末は高校総体もありますので、熱中症対策をしっかりとしてください。

台風の影響で、来週月曜日は曇りの予想、火曜日は雨が降る見込みです。台風6号は今後発達しながら北上し、強い勢力となって来週月曜日には沖縄や奄美地方に近づき、その後火曜日から水曜日に九州の方まで北上してくる見込みです。予報円の中心を通った場合は九州の南から東へ進む予想ですが、コース次第では県内でも雨や風の影響が大きくなる恐れがあります。

明子のささやき 「真夏日」最多記録更新中

熊本市では、5月の真夏日の日数は既に最多記録を更新中ですが、今日で12日目になりそうです。これまでは2013年の10日が最も多い記録だったのを、かなり更新することになります。特に南の方に台風が北上してくると、反時計回りの風によって九州山地を越えるフェーン現象が起き、極端に暑くなることがあります。台風の影響で一段と暑くなりそうですので、熱中症には本当に気をつけてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。