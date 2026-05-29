お笑いコンビ「カカロニ」のすがや（35）が29日までに自身のインスタグラムを更新。第2子となる男児の誕生を発表した。

すがやは27日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）の「赤ちゃんの性別、あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」に出演。お笑い芸人のあぁ〜しらきの突然の登場に驚きながらも、あぁ〜しらきから「男の子でした」と伝えられると、「男の子だってうれしいね」と涙を流して喜んだ。

すがやは「水ダウ」の放送後にXで「水曜日のダウンタウンありがとうございました！」と書き出し、「今年一月に生まれた第ニ子は、生後100日を超え、よく笑う元気なむちむちの男の子に育っています！」と報告した。

「妻と子供達を守るため、今後は背後が崖なら死ぬような動きはしないように気をつけたいと思いますので今後ともよろしくお願いします！」と呼びかけた。

すがやは2021年5月、20年に一般女性と入籍していたことを発表。22年6月に第1子女児の誕生を報告した。

相方の栗谷は25年12月に婚を発表。今月11日に第1子女児の誕生を報告した。