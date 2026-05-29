本拠地ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2打数1安打1打点でチームの6-2の勝利に貢献した。4回の適時打で打点は41となり、リーグトップに並んだ。

村上は5-0とリードした4回、1死二塁のチャンスで、低めのスライダーをなんとか当てた。打ち上がったボールは深めに守っていた左翼と遊撃の間にポトリ。さらに捕球しようとした遊撃手がボールを蹴ってしまい、その間に走者は生還。村上も二塁まで進塁するラッキーな適時二塁打となった。

これで打点は41。ジョナサン・アランダ（レイズ）に並び、リーグトップに。本塁打と合わせリーグ2冠王になっている。日本時間深夜3時10分に始まった試合から生まれた嬉しいニュースに、ネット上のファンから喝采の声が上がった。

「あれ？ 村上宗隆選手、現時点でホームランと打点の二冠王？」

「村上くん打点もア・リーグトップなんだなー」

「いつの間にか打点もトップに並んでる」

「村上2冠やん！」

「村上様ついに打点も1位に！！」

村上はここまで56試合に出場し、打率.242、20本塁打、41打点。OPSは.947となっている。



（THE ANSWER編集部）