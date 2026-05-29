歌手のポール・マッカートニーは、テイラー・スウィフトの「世界的な人気」がザ・ビートルズの熱狂的なファン「ビートルマニア」並みだと感じているそうだ。1960年代半ばに巻き起こったそのブーム並みの人気をテイラーが誇っているとして、ザ・ビートルズと重なるところがあるとみているという。



【写真】ポールが評価した世界的歌姫

BBCの「Tracks Of My Years」で、テイラーにアドバイスするとしたら、と聞かれたポールはこう答えた。「類似点が見えるよね。テイラー・スウィフトの持つ世界的な名声と僕らのそれと。でも、正直言って彼女にアドバイスは必要ないと思う。本人から聞かれたら答えるけど。僕はその世代にとって兄、いや、おじいちゃんのようなものだから」



そして、妻ナンシーと娘ステラが主催したパーティーでテイラーをはじめ、ビリー・アイリッシュ、オリヴィア・ロドリゴ、サブリナ・カーペンターら、人気女性アーティストたちの数々と会う機会があったというポールは、その全員が自分をしっかり持っている称賛した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）