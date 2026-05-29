アディダスがリリースで発表

アディダスジャパン株式会社は5月29日、サッカー日本代表ユニフォームクリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションした「アディダスサッカー日本代表ホーム レプリカユニフォームAdo」のデザインを発表した。

2026年ワールドカップの開幕に向けて、アディダスは2024年から継続するテーマ「LIBRE」を軸に、サッカーを純粋に楽しむ、何にも縛られない自由を表現。2026年のサッカー日本代表 ホーム ユニフォームは「HORIZON」をコンセプトに、ユニフォーム中央に水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施され、日本の美を表現した日本を囲む空と海から成る水平線をダイレクトに想起させるモダンなデザインとなっている。

また、背面には日本の国旗が施されており、日本を背負いピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を象徴している。

今回新たに発売となるAdoとのコラボレーションバージョンでは、ユニフォーム前面にAdoを象徴するモチーフである青い薔薇のロゴを印象的に配置。さらに背面には、ホームユニフォームをまとったAdoのキービジュアルをプリントし、サッカー日本代表を力強く後押しする特別仕様のデザインに仕上げている。（FOOTBALL ZONE編集部）