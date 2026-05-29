今野大輝“郁”＆加藤史帆“凛”、波乱の気配が加速 『その天才様は偽装彼女に執着する』第7話予告＆あらすじ＆場面写真解禁
8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演する、CBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58 ※CBCテレビローカルエリア）第7話（6月4日放送）の予告編＆あらすじ＆場面写真が公開された。
【動画】波乱の気配が加速する『その天才様は偽装彼女に執着する』第7話予告
同作品は「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”を描く。加藤は29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を、今野は孤高の天才プログラマー・若月郁を演じる。
第7話では、郁と凛がついに正式なカップルに。しかし、ツンデレかと思っていた天才様・郁の様子は、どうやらそれだけでは済まないようで、どこかおかしい…（!?）。そんな中、新たな恋のライバルまで登場し、波乱の気配が一気に加速する。さらに、娘の婚活に人一倍熱心な凛の母もやる気満々で動き出し、状況はますます複雑に。ようやく結ばれたはずの2人だが、幸せ一直線とはいかない予感が漂う。
■第7話あらすじ
「好きであふれてる――」。「偽装彼女」の契約を終え、本当のカップルになった郁と凛。しかし、郁の仕事が多忙を極め、凛は「しばらく来なくていい」と言われてしまう。その後、音信不通になり心配になった凛がこっそり郁の自宅を訪れると、洗濯物の山で眠る姿を発見。献身的に家事を手伝い、支えようとする凛に対し、郁はなぜか避けるような素ぶりを見せる。兄の昴に相談するほど不安を感じ、悩む凛。ついには我慢できなくなり、郁に正直な本音をぶつける。すると、郁の口から衝撃の想いが明かされる―。
【動画】波乱の気配が加速する『その天才様は偽装彼女に執着する』第7話予告
同作品は「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”を描く。加藤は29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を、今野は孤高の天才プログラマー・若月郁を演じる。
■第7話あらすじ
「好きであふれてる――」。「偽装彼女」の契約を終え、本当のカップルになった郁と凛。しかし、郁の仕事が多忙を極め、凛は「しばらく来なくていい」と言われてしまう。その後、音信不通になり心配になった凛がこっそり郁の自宅を訪れると、洗濯物の山で眠る姿を発見。献身的に家事を手伝い、支えようとする凛に対し、郁はなぜか避けるような素ぶりを見せる。兄の昴に相談するほど不安を感じ、悩む凛。ついには我慢できなくなり、郁に正直な本音をぶつける。すると、郁の口から衝撃の想いが明かされる―。