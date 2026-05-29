フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。黒コーデのスポブラ＆レギンス姿を披露した。

「最近、私の中で大切にしているテーマはヘルシーな身体作りです。食事、運動、姿勢、巡り、そして自分の身体とちゃんと向き合う時間」とつづり、黒コーデのスポブラ＆レギンス・ショットをアップ。

「今回は韓国のピラティスで身体の軸を整えて、そのあとゼロクリニックでゼロカット注射を受けてきました」などと報告し、ハッシュタグで「韓国美容」「ゼロクリニック」「ゼロカット注射」「体づくり」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素晴らしいです！押忍！」「今のままで良いのに…努力してるんだね 健康第一です！頑張ってください」「抜群のスタイルをキープするため努力を惜しまない聖夏さんに降参です」「スタイル抜群でとっても綺麗だよぉ〜〜！！」「めちゃくちゃ素敵です」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。