ド軍、28歳ウォード昇格が“無難な選択肢”である理由　20代前半の「若手有望株」が昇格されない事情　専門メディア

ウォードのメジャー昇格が無難である理由とは(C)Getty Images

ドジャースはテオスカー・ヘルナンデスの負傷者リスト（IL）入りに伴って28歳の内野手であるライアン・ウォードを昇格させると複数の米メディアが報じた。

【動画】これがウォードのパワー！マイナーでの本塁打シーンをチェック

そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は3Aで好調を維持している23歳のジェームズ・ティブス3世に注目した。ディブス3世は50試合を終えて打率.308、12本塁打、OPS 1.004を記録している。

だが、同メディアは「ロースターの現状を踏まえると、彼らにとってウォードを昇格させることが最も無難な選択肢だった。トレードの価値を維持するという観点から考えても、彼が最も安全な選択だったのだ」と伝えている。