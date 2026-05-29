ド軍、28歳ウォード昇格が“無難な選択肢”である理由 20代前半の「若手有望株」が昇格されない事情 専門メディア
ウォードのメジャー昇格が無難である理由とは(C)Getty Images
ドジャースはテオスカー・ヘルナンデスの負傷者リスト（IL）入りに伴って28歳の内野手であるライアン・ウォードを昇格させると複数の米メディアが報じた。
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そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は3Aで好調を維持している23歳のジェームズ・ティブス3世に注目した。ディブス3世は50試合を終えて打率.308、12本塁打、OPS 1.004を記録している。
だが、同メディアは「ロースターの現状を踏まえると、彼らにとってウォードを昇格させることが最も無難な選択肢だった。トレードの価値を維持するという観点から考えても、彼が最も安全な選択だったのだ」と伝えている。
ドジャースにはディブス3世をはじめ、ホスエ・デ・パウラ、ザイアー・ホープ、エドゥアルド・キンテロといった、ウォードよりも若い20代前半の有望株がいるが「メジャーの舞台で挫折させてしまえば、彼らのトレード価値は一気に暴落してしまう」と指摘している。
記事では、ティブス3世がメジャーの投手を相手に通用するかどうかは、実際にチャンスを与えてみなければわからないとしながらも、トレード価値の観点から、ドジャースはリスクを負いたくないと記している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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