関東を拠点に活動する東北出身者による5人組アイドルグループ「けっぱって東北」公式Xは28日夜、Xを更新。22日に「移動中、弊社社員、小日向あおい、佐藤櫻子、志田結華が乗車していた車が追突事故に遭いました」と、メンバー3人が移動中に事故に遭ったと報告した件について、負傷した3人の療養期間が6月中・下旬までずれ込むと発表した。

当初は「幸いにも命に別状はなく、怪我も軽傷ではございますが、病院で診察を受けた結果、最低1週間の安静が必要との診断を受けております」としていた。それが「療養中のメンバーですが、医師と相談した結果、下記の通りとさせていただきます。佐藤櫻子・志田結華については6月12日まで。小日向あおいについては6月26日まで。引き続きお休みさせていただきます」と説明。「さらに復帰が遅くなる場合もございますのでご了承ください」とした。

6月26日までの療養が発表された小日向あおいは、Xで「診断の結果もう少し治療が必要との事で活動のお休みを延長させて頂くことになりました。しっかり治してまた笑ってみんなに会える日を楽しみに治療に専念します」と報告。佐藤櫻子は「みんなのpostやお手紙を読み返して元気を貰っています。ありがとう そして、グループを守ってくれているゆすちゃん、かなちゃんにも本当に感謝です。また会える日に向けてしっかり療養します。毎日みんなのこと応援しています！」とつづった。志田結華は「体調も良くなってきておりますのであまり心配せず待っていてくれたら嬉しいです 皆様に会うことを楽しみに1日でも早く回復出来る様努めます」とした。

けっぱって東北は、22年8月6日に結成。奥羽山脈のてっぺんを目指して「ふるさとへの恩返し」をテーマに活動している。tbc東北放送で冠ラジオ「好きっちゃ！ふるさとーく」が放送中で、ミニアルバム「ふるさと2024」がCDショップ大賞2025東北ブロック賞を受賞。メジャーリリースシングル「あぶきゅーに乗って／岩手讃歌／東北えがお」がオリコン1位を獲得し、7〜10月には初の全国ツアーを開催する。