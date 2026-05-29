　アルゼンチンサッカー協会は２８日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯のメンバーを発表した。

　３８歳のＦＷメッシ（インテル・マイアミ）は６大会連続でメンバー入りを果たした。先に発表されたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）とともに、Ｗ杯史上最多出場になる。

　史上最多８度のバロンドールを誇る“神の子”は、前回の２２年カタールＷ杯でアルゼンチンを３６年ぶりの世界一へ導き、自身は大会最優秀選手に選出された。Ｗ杯通算試合数（２６試合）は歴代最多で、数々

の伝説を打ち立ててきたメッシが、自身が現在プレーする地で２度目の栄冠を狙う。

　アルゼンチンは１次リーグＪ組で１６日にアルジェリア代表、２２日にオーストリア代表、２７日にヨルダンと対戦する。

▽ＧＫ

１　ムッソ（Ａマドリード）

１２　ルリ（マルセイユ）

２３　Ｅ・マルティネス（アストンビラ）

▽ＤＦ

２　バレルディ（マルセイユ）

３　タリアフィコ（リヨン）

４　モンティエル（リーベルプレート）

６　リサンドロ・マルティネス（マンチェスターＵ）

１３　ロメロ（トットナム）

１９　オタメンディ（ベンフィカ）

２５　メディナ（マルセイユ）

２６　モリーナ（Ａマドリード）

▽ＭＦ

５　パレデス（ボカジュニアーズ）

７　デパウル（インテルマイアミ）

８　バルコ（ストラスブール）

１１　ロチェルソ（ベティス）

１４　パラシオス（レバークーゼン）

２０　マクアリスター（リバプール）

２４　フェルナンデス（チェルシー）

▽ＦＷ

９　アルバレス（Ａマドリード）

１０　メッシ（インテルマイアミ）

１５　ゴンザレス（Ａマドリード）

１６　アルマダ（Ａマドリード）

１７　シメオネ（Ａマドリード）

１８　パス（コモ）

２１　ロペス（パルメイラス）

２２　ラウタロ・マルティネス（インテル）