アルゼンチンサッカー協会は２８日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯のメンバーを発表した。

３８歳のＦＷメッシ（インテル・マイアミ）は６大会連続でメンバー入りを果たした。先に発表されたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）とともに、Ｗ杯史上最多出場になる。

史上最多８度のバロンドールを誇る“神の子”は、前回の２２年カタールＷ杯でアルゼンチンを３６年ぶりの世界一へ導き、自身は大会最優秀選手に選出された。Ｗ杯通算試合数（２６試合）は歴代最多で、数々

の伝説を打ち立ててきたメッシが、自身が現在プレーする地で２度目の栄冠を狙う。

アルゼンチンは１次リーグＪ組で１６日にアルジェリア代表、２２日にオーストリア代表、２７日にヨルダンと対戦する。

▽ＧＫ

１ ムッソ（Ａマドリード）

１２ ルリ（マルセイユ）

２３ Ｅ・マルティネス（アストンビラ）

▽ＤＦ

２ バレルディ（マルセイユ）

３ タリアフィコ（リヨン）

４ モンティエル（リーベルプレート）

６ リサンドロ・マルティネス（マンチェスターＵ）

１３ ロメロ（トットナム）

１９ オタメンディ（ベンフィカ）

２５ メディナ（マルセイユ）

２６ モリーナ（Ａマドリード）

▽ＭＦ

５ パレデス（ボカジュニアーズ）

７ デパウル（インテルマイアミ）

８ バルコ（ストラスブール）

１１ ロチェルソ（ベティス）

１４ パラシオス（レバークーゼン）

２０ マクアリスター（リバプール）

２４ フェルナンデス（チェルシー）

▽ＦＷ

９ アルバレス（Ａマドリード）

１０ メッシ（インテルマイアミ）

１５ ゴンザレス（Ａマドリード）

１６ アルマダ（Ａマドリード）

１７ シメオネ（Ａマドリード）

１８ パス（コモ）

２１ ロペス（パルメイラス）

２２ ラウタロ・マルティネス（インテル）