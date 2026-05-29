【Ｗ杯】３８歳メッシ、Ｃロナウドに続き史上最多６大会目のＷ杯へ 前回大会覇者のアルゼンチンが北中米Ｗ杯のメンバーを発表
アルゼンチンサッカー協会は２８日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯のメンバーを発表した。
３８歳のＦＷメッシ（インテル・マイアミ）は６大会連続でメンバー入りを果たした。先に発表されたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）とともに、Ｗ杯史上最多出場になる。
史上最多８度のバロンドールを誇る“神の子”は、前回の２２年カタールＷ杯でアルゼンチンを３６年ぶりの世界一へ導き、自身は大会最優秀選手に選出された。Ｗ杯通算試合数（２６試合）は歴代最多で、数々
の伝説を打ち立ててきたメッシが、自身が現在プレーする地で２度目の栄冠を狙う。
アルゼンチンは１次リーグＪ組で１６日にアルジェリア代表、２２日にオーストリア代表、２７日にヨルダンと対戦する。
▽ＧＫ
１ ムッソ（Ａマドリード）
１２ ルリ（マルセイユ）
２３ Ｅ・マルティネス（アストンビラ）
▽ＤＦ
２ バレルディ（マルセイユ）
３ タリアフィコ（リヨン）
４ モンティエル（リーベルプレート）
６ リサンドロ・マルティネス（マンチェスターＵ）
１３ ロメロ（トットナム）
１９ オタメンディ（ベンフィカ）
２５ メディナ（マルセイユ）
２６ モリーナ（Ａマドリード）
▽ＭＦ
５ パレデス（ボカジュニアーズ）
７ デパウル（インテルマイアミ）
８ バルコ（ストラスブール）
１１ ロチェルソ（ベティス）
１４ パラシオス（レバークーゼン）
２０ マクアリスター（リバプール）
２４ フェルナンデス（チェルシー）
▽ＦＷ
９ アルバレス（Ａマドリード）
１０ メッシ（インテルマイアミ）
１５ ゴンザレス（Ａマドリード）
１６ アルマダ（Ａマドリード）
１７ シメオネ（Ａマドリード）
１８ パス（コモ）
２１ ロペス（パルメイラス）
２２ ラウタロ・マルティネス（インテル）