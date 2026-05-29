２９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、コスプレ詐欺師の寛太（藤原季節）が直美（上坂樹里）の母の情報を教えにやってくる。

寛太からの手紙を受け取った直美は、教会で寛太と落ち合う。牧師の吉江（原田泰造）は驚くが、直美は心配ないとして、寛太から母親の情報を聴く。

寛太によると、直美の母は夕凪で間違いないという。「２５年ぐらい前まで品川でそこそこ人気の女郎だった」という夕凪は「逃げたらしい。どうも男と一緒だったらしいが、誰も確かなことは…」と寛太は説明。直美は捨てられた時に首に提げられていた「浦崎八幡」という札を見せ、この神社を探して欲しいと寛太に頼む。

寛太は「これ以上あんたのために働く義理はない」というも、直美は病院で働いていると、色んな人がいるとし、「そうしたらどんな人なのか見てみたくなった。私をこの世に産み落とした人の顔を」とポツリ。寛太は「それはおもしろそうだな」とニヤリとし「分かってんのか？あんた、俺にすげえ弱み握らせてるけど。俺だぞ？」と声かけ。直美は「悪いやつだけど、大悪党にはなれなさそうだから」と笑う。

だがネットでは、この寛太が言った「弱み」について「ところで、直美の弱みって何？」「すげぇ弱みって詐欺で鹿鳴館に潜入してた事ですか？生い立ちの事ですか？本気で分からないので誰か教えて下さい」「寛太が握ってる直美の弱みってなに…？鹿鳴館に潜入してたこと？女郎の娘ってこと？」「直美の話はそんなに弱みになるのか？」など困惑する声が上がっていた。