漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。ぼんちおさむ（73）が「人生の師匠」と仰ぐ俳優の故藤田まことさんとのエピソードについて回顧した。

おさむは1986年（昭61）のコンビ解散後、俳優活動を始め、テレビ朝日系ドラマ「はぐれ刑事純情派」に里見刑事役でレギュラー出演。主演の藤田さんと長く共演していた。

藤田さんについて、おさむは「歌はうまいし、おしゃべりは上手やし、頭もええし、とにかく、なんでもできるねん」と述懐。

ある時、地方での仕事の際、藤田さんと一緒にお酒を飲んでいると、藤田さんから「2代目藤田まこと、お前が継げ」と言われた。

動揺するおさむに、藤田さんは再度「2代目藤田まこと、お前にやる」と告げた。おさむは「えーって、涙がブワーッと出て。（コンビは）再結成してないし、これからどうなるか分からんし。役者はやってるけど“2代目藤田まこと”って名前、大きいがな。憧れの人やし。泣いて『ありがとうございます』って…」と大感激した。

ところがその翌日、「お酒が抜けて、藤田先生の楽屋に行って、『きのう、ありがとうございます。僕、藤田まことの名前を汚さないように頑張ります、2代目』って（言ったら、藤田さんが）、『えっ？』って…」とけげんそうな様子に。

おさむが「きのう、『2代目藤田まこと、お前にやる』って言われましたよね？」と確認すると、藤田さんは「言ってるか！ そんなこと！」と怒り出し、「あかん、あかん。（名前は）やれへん！」と、前夜の発言をすっかり忘れた様子で拒否した。

このエピソードに、笑い飯西田幸治（52）が「どうりで。だって藤田まことって名乗ってはらへんからね」と言うと、銀シャリ橋本直（45）も「（2代目藤田まことに）なってなさすぎて、（話を聞いていても）ドキドキもせんかった」とツッコんだ。

その後、ザ・ぼんちは2002年に再結成することに。おさむは、再結成の話を聞いた際の心境について「びっくりしたよ。俺、2代目藤田まことやったのに」と笑いを誘った。

かまいたち濱家隆一（42）が「初代おさむに戻るわけですもんね」とイジると、橋本が「戻るも何も、なってない」と再びツッコミ。

里見まさと（74）も、「もし、“藤田まこと2代目”になってたら、（再結成を）誘いに行ってない」と笑っていた。