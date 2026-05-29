劇場に見に行きたい「5月公開の海外映画」ランキング！ 2位「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、劇場に見に行きたい「5月公開の海外映画」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』です。大人気配信シリーズの待望の映画化となる本作は、賞金稼ぎのマンダロリアン（ディン・ジャリン）と、強いフォースを持つ愛らしいグローグーの新たな冒険を描いたSFアクション。劇場の大スクリーンで繰り広げられる、ダイナミックな宇宙の戦闘シーンやエモーショナルな絆の物語に、多くのSFファンやシリーズファンからの期待が集まっています。
▼回答者コメント
「スター・ウォーズは全作見ているから」（20代女性／千葉県）
「昔からスターウォーズが好きなのでどんな作品なのか楽しみ」（30代女性／大阪府）
「人気シリーズの映画化でスケールの大きな映像体験への期待ができそうだから」（60代男性／神奈川県）
見事1位に輝いたのは、『プラダを着た悪魔2』でした。ファッション業界を舞台にした前作から約20年ぶりとなる、伝説のコメディードラマの続編。メリル・ストリープ演じる鬼編集長ミランダと、アン・ハサウェイ演じるアンディが再びどのような火花を散らすのか世界中から注目されています。華やかな最新のファッションコーディネートや、現代の出版業界を背景にした一筋縄ではいかないストーリー展開が、働く大人たちの好奇心を刺激し圧倒的な票数を獲得しました。
▼回答者コメント
「ファッション業界が舞台の作品なので、衣装も見どころのひとつで、スクリーンで見たいと思うからです」（40代女性／東京都）
「前作が非常に好きで何度も見返したので、あれから数年経った彼女たちがどのようなキャリアを築き、どんなファッションを見せてくれるのか純粋に楽しみだから」（30代女性／長崎県）
「1が本当に好きすぎて何度も観ました。2が作られるなんで思わなかったし、本当にうれしいです。だから上映されたらすぐに観に行きたいです」（40代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー／43票
2位にランクインしたのは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』です。大人気配信シリーズの待望の映画化となる本作は、賞金稼ぎのマンダロリアン（ディン・ジャリン）と、強いフォースを持つ愛らしいグローグーの新たな冒険を描いたSFアクション。劇場の大スクリーンで繰り広げられる、ダイナミックな宇宙の戦闘シーンやエモーショナルな絆の物語に、多くのSFファンやシリーズファンからの期待が集まっています。
「スター・ウォーズは全作見ているから」（20代女性／千葉県）
「昔からスターウォーズが好きなのでどんな作品なのか楽しみ」（30代女性／大阪府）
「人気シリーズの映画化でスケールの大きな映像体験への期待ができそうだから」（60代男性／神奈川県）
1位：プラダを着た悪魔2／197票
見事1位に輝いたのは、『プラダを着た悪魔2』でした。ファッション業界を舞台にした前作から約20年ぶりとなる、伝説のコメディードラマの続編。メリル・ストリープ演じる鬼編集長ミランダと、アン・ハサウェイ演じるアンディが再びどのような火花を散らすのか世界中から注目されています。華やかな最新のファッションコーディネートや、現代の出版業界を背景にした一筋縄ではいかないストーリー展開が、働く大人たちの好奇心を刺激し圧倒的な票数を獲得しました。
▼回答者コメント
「ファッション業界が舞台の作品なので、衣装も見どころのひとつで、スクリーンで見たいと思うからです」（40代女性／東京都）
「前作が非常に好きで何度も見返したので、あれから数年経った彼女たちがどのようなキャリアを築き、どんなファッションを見せてくれるのか純粋に楽しみだから」（30代女性／長崎県）
「1が本当に好きすぎて何度も観ました。2が作られるなんで思わなかったし、本当にうれしいです。だから上映されたらすぐに観に行きたいです」（40代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)