「超キュート」「最高だぜ」なでしこ26歳が“白レース”のタンクトップコーデを披露！ パープルヘア映える誕生日ショットに絶賛の声
アメリカ女子リーグ、エンジェル・シティに所属する日本女子代表MF遠藤純が、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告し、公開された“白コーデ”のショットが反響を呼んでいる。
５月24日に誕生日を迎えた遠藤は、「誕生日の思い出。温かいメッセージをありがとう。これからの一年が素敵なものになりますように…」と綴り、複数枚の写真を投稿した。
公開された写真には、ユニホーム姿で誕生日ケーキを手にしたショットのほか、白いレースのクロップドトップスに白いレースのショートパンツ、黒いブーツを合わせたコーデでポーズを決める姿も。鮮やかなパープルのヘアカラーも相まって、華やかな雰囲気を漂わせている。
この投稿にはファンからも、「お誕生日おめでとう！ジュン」「最高だぜ」「超キュート」「美しい誕生日を過ごしてね」「エンジェル・シティからいなくならないで」などのコメントが寄せられた。
新たな一年へ向け、遠藤のさらなる活躍に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】黒ドレスや腹筋チラリコーデも！ なでしこ遠藤の大胆ショット！
５月24日に誕生日を迎えた遠藤は、「誕生日の思い出。温かいメッセージをありがとう。これからの一年が素敵なものになりますように…」と綴り、複数枚の写真を投稿した。
公開された写真には、ユニホーム姿で誕生日ケーキを手にしたショットのほか、白いレースのクロップドトップスに白いレースのショートパンツ、黒いブーツを合わせたコーデでポーズを決める姿も。鮮やかなパープルのヘアカラーも相まって、華やかな雰囲気を漂わせている。
この投稿にはファンからも、「お誕生日おめでとう！ジュン」「最高だぜ」「超キュート」「美しい誕生日を過ごしてね」「エンジェル・シティからいなくならないで」などのコメントが寄せられた。
新たな一年へ向け、遠藤のさらなる活躍に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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