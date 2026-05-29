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　9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が29日、金曜パーソナリティーを務める日本テレビ系情報番組『ZIP！』（月〜金　前5：50）を休演した。

【写真】うまそう…讃岐うどんに舌つづみを打つSnow Man阿部亮平

　番組冒頭、総合司会を務める同局・水卜麻美アナウンサー（39）は、周囲を見渡し、1人であることを確認してから「そうなんです。きょう阿部さんはSnow Manのグループ活動のため『ZIP！』はお休みです」と報告。

　続けて、周囲を見ながらスタッフに語り掛けるように「みんなクラスの人気者が欠席した時みたいな、ちょっとしたテンションの低さを感じるんですけれども、心配しないでください。阿部さんは『讃岐うどん特集』とか、いろんなところに出てきますので、お楽しみに」と伝えた。

　その後、水卜アナの予告通り、阿部は「香川うどんの概念が変わる旅後編」のVTRに登場。讃岐うどんに舌つづみを打っていた。