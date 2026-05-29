お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。歌手でタレントのあのの鈴木紗理奈（48）「嫌い」発言騒動に言及した。

18日放送回のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、あのは鈴木を嫌いと発言。鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明していた。

山里は前段で、複数の共演から分かった、あののバラエティー力の高さを評価。その結果、番組側が求める形に反応し、「嫌い」と発言してしまったと推察。その上で、鈴木にも言及した。

山里は鈴木がフジテレビの伝説的番組「めちゃ×2イケてるッ!」に出演していたことを評価。「『めちゃイケ』から飛び出して、1人でもどっかのバラエティーを成立させられるぐらい、ものすごいお笑い筋肉をつけて育てられてる方々」と語った。さらに「マジでバラエティーはえげつない、鈴木紗理奈。サービス精神もえげつない。っていう人だから」と続けた。

そして番組側の対応法を提案した。「番組の段取りとして、紗理奈さんに放送前に『すいません。番組でこうなって。嫌いな人を言うっていうくだりを我々がつくって。で、名前を出させてもらうんですけど、これ次につなげていきたいんです。1回ベッキーさんで面白い形にしてもらえてるんで。これ、次につなげる布石として放送して。次、登場する形にしてもらえませんか』っていうのがあったら、紗理奈さんは普通に引き受けてくれたと思う」と語った。

さらに「昔はね、結構細かいところもあったんだよね。今はそこらへんがなくて」と続けた。

あのは鈴木の投稿後、「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言。そして双方が所属事務所を通じ、謝罪する展開となっていた。そして28日、テレビ朝日は6月15日放送回を最後に番組の終了を発表した。