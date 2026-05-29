お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が28日、自身のXを更新。ネットニュースなどで大きな反響を呼んだ「電車内トラブル」について、改めて思いを記した。

真栄田は28日、空いていた電車で足を組んで座っていたところ、停車して駅に着いた瞬間、隣に座っていた30代くらいの男性から突然、組んでいた足を蹴り上げられたという。男性はそのまま電車を降り、「来いよ」と挑発。真栄田も追いかけようとしたものの、仕事に遅れることを考えて電車は降りず、そのまま見送ったという。

この投稿はネットニュースになるなど大反響に。「電車で足を組むのはマナー違反」「お前が悪い」などという声も上がった。

これらの声に対し、真栄田は「こういう投稿した時さ、お前がわるい、反省しろ、って、う、う〜！ってなる人達って、同じように親にやられたんだろうな」と吐露。「おれはただ気持ちを分かって欲しかっただけなんだけどな」と思いを明かし「この人達も親に気持ちを分かってもらう前に“お前がわるい！反省しろ！”って言われて傷ついてるんだろうな。アーメン」とつづった。