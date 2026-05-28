デイジークの新作コテージコアコレクションでつくる多幸感メイク♡人気アイシャドウの新色も！

乙女心をくすぐる♡韓国発「dasique(デイジーク)」の世界観

SNSで「捨て色なし」「パケ買い必至」と常に話題をさらう韓国コスメブランド「dasique(デイジーク)」から、2026年春の新作がついに登場します♡ 今回のコレクションのラインナップは、やわらかくロマンティックな色彩の全6アイテムです。「デイジークといえば」な9色パレットの新色も新たに仲間入り。多幸感あふれるコテージコアメイクが楽しめる新作コレクションの魅力をチェックしていきましょう。

dasique(デイジーク)は、韓国で誕生したコスメブランド。花が咲き誇るような美しさを提案し、特にアイシャドウパレットは、マットからラメまで計算し尽くされた構成で世界中からラブコールを受けています♡

デイジークが愛される理由は、単なる可愛さだけではありません。肌なじみの良さを追求した絶妙なニュアンスカラー、そしてプロ級の仕上がりを叶える繊細な粒子。これらが組み合わさり、初心者でも簡単に“韓国女子の垢抜け感”を手に入れることができるんです♪

2026年春の新作！花びらのようなアイシャドウ＆チーク＆ティント

デイジーク

デイジークらしいこだわりが細部に宿る2026年初の新作「コテージコアコレクション」は、アイシャドウ2種、ブラッシュ2種、ティント2種の全6アイテムがラインナップ。どれも春の陽光を浴びたような、温かみのあるトーンが特徴です♡

デイジークの代名詞！9色の「アイシャドウパレット」

アイシャドウパレット／\3,800(税込み)

デイジークといえばやはりこの9色パレット。シマーとマットがバランスよく配置されていて、ナチュラルにも華やかにも仕上がります。しっとりなめらかなテクスチャーが密着して、見たまま発色を叶えます♪

＜#38 コーラルコテージ＞

デイジーク

陽射しがキラキラと降り注ぐ庭園をイメージした、やわらかなピーチ＆コーラルトーン。ナチュラルなデイリーメイクから特別な日の華やかな目元まで自由自在♪

＜#39 ローズコテージ＞

デイジーク

愛らしいピンクと上品なローズが、思わず守りたくなるような儚げで透明感のある印象を演出します。青みが強すぎないので、どんな肌トーンの方でも使いやすい♡

自然な血色感をプラスする「シルキーベールブラッシュ」

シルキーベールブラッシュ／\1,980(税込み)

今回のコレクションの注目アイテム。驚くほどみずみずしいクリームテクスチャーですが、頬に広げた瞬間にさらりとさらりとシルキーな質感に変化。いきいきとした可憐さを頬に宿します♡

＜03 サワーソルベ＞

デイジーク

爽やかな果実を一口含んだような、フレッシュな血色感が魅力。やわらかなコーラルカラーが、肌の内側からじゅわっとにじみ出るような明るさを宿します♪

＜04 ロージーミルク＞

ロージーピンク

まろやかで優しいロージーピンク。上品で落ち着きのある発色は、オフィスから休日のお出かけまで幅広く活躍してくれること間違いなし！ 肌にすっと溶け込んで、境目のない美しい仕上がりが叶います☆

ひと塗りでうるツヤ唇になれる「ジューシーデューイティント」

ジューシーデューイティント／\1,400(税込み)

ひと塗り“水膜ツヤ”がムラなく広がって密着。ロマンティックな血色感を長時間キープしてくれる人気ティントです。みずみずしく軽やかな付け心地で、春の庭園を思わせます♡

＜29 ピーチバニラ＞

デイジーク

花咲く庭園を包み込む陽だまりのような、ほんのり甘いミルキーコーラル。ひと塗りであたたかな多幸感に包まれ、塗りたてのピュアな発色が持続します♪

＜30 ローズドリーム＞

デイジーク

繊細なピンクの気品を感じさせる、落ち着きのある上品なクールピンク。華やかで透明感のある印象を演出します。凛としながらもやわらかな雰囲気を纏うカラーです♡

多幸感あふれる♡コテージコアメイクの楽しみ方は？

コテージコアメイク

今回のコレクションを最大限に活かす、おすすめのメイクステップをご紹介します♪

＜アイシャドウパレット＞

パレット中央のマットカラーをアイホール全体に広げ、右下の締め色で目のキワをふんわりぼかします。仕上げに中央のラメを黒目の上と涙袋にポンポンとのせれば、陽だまりに反射する花びらのような瞳に♪

＜シルキーベールブラッシュ＞

指またはスポンジに取って、頬の高い位置から外側に向かってトントンと馴染ませます。ファンデーションのツヤを消さず、内側からにじみ出るような血色感を演出します☆

＜ジューシーデューイティント＞

唇の中央にのせたら、外側に向かって軽くぼかします。一度塗りならピュアに、二度塗りならより鮮やかな発色を楽しめますよ♡

ブルべさん＆イエベさんのレビューも！リアルな口コミをチェック

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＠arumin_cosmeサンの口コミ

「シャドウパレットの#38 コーラルコテージ、シルキーベールブラッシュの03 サワーソルベ、ジューシーデューイティントの29 ピーチバニラ。やわらかなピーチカラーで、春の日差しのようなアイシャドウパレット☆ みずみずしいコーラルカラーのティントと、シルキーベールブラッシュ♡ イエベさんにピッタリのカラーだよ♡」

デイジークの新作コレクションはどこで買える？

コテージコアコレクション

2026年春の新作「コテージコアコレクション」をいち早く手に入れるなら、Qoo10公式ショップがおすすめです。そのほか、楽天市場公式ショップなどでも購入可能。プラザやロフトなど全国のバラエティショップでも順次取り扱いが開始されているので、「実際に手に取って色味を確認したい」という方は、ぜひお近くの店舗をチェックしてみてくださいね♪

やわらかな春のひだまりを纏って、心までふんわりと解き放たれる…そんな優しいひとときがあなたに訪れますように♡

お問い合わせ先

dasique(デイジーク)

公式ホームページ(Qoo10公式ショップ)：https://www.qoo10.jp/shop/dasique