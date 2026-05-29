村田製が最高値圏を舞い上がる、ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が刮目

村田製作所<6981.T>は投資資金の攻勢加速、マドを開けて最高値圏を舞い上がる展開となっている。株価は初の９０００円台乗せを果たし、時価総額も既に１８兆円を超えた。世界的なＡＩデータセンター新設・増設ラッシュを背景にサーバーに組み込まれる積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）への爆発的な需要が発現している。ＭＬＣＣはサーバーの中核であるＧＰＵ周辺の電源回路に敷き詰められるほか、通信・ネットワークなど高速インターフェース周辺で大量配置される。ＣＰＵ中心の通常のサーバーと比べ十数倍規模とも言われ、スケールメリットは極めて顕著となっている。



そのなか同社は、ＭＬＣＣで世界シェア４０％と一頭地を抜く商品競争力を誇っており、関連最右翼銘柄としてマーケットの注目度が高い。同社の優位性は「超極小・大容量化」にフォーカスした量産技術であり、今後もＡＩインフラで不動のポジションを占めることが予想される状況にある。



出所：MINKABU PRESS