木村拓哉、ソロ初となる海外公演を含むツアー開催決定！ニューアルバムリリースも発表
木村拓哉が、9月5日より、ライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催することが決定。併せて、オリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏にリリースすることも発表された。
■全5都市9公演を開催するライブツアー
本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。
さらに、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリースすることも発表された。
ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも掲げられた“Checkpoint”には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身の“現在地”を見つめ直すとともに、あらたな未来へ向かう道標という意味が込められている。
ニューアルバム『Checkpoint』には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内でも本人が語っていたとおり、豪華スペシャルゲストが参加する作品になっており、今後発表される続報にも注目が集まる。
■木村拓哉 コメント
皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。
この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。
“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください。
さらに今回は、海外からも「来てくれない？」という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。
海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています。
■ライブ情報
『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』
09/05（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
09/06（日）兵庫・GLION ARENA KOBE
09/26（土）ソウル・INSPIRE ARENA
10/07（水）福岡・マリンメッセ福岡 A館
11/13（金）台北・Taipei Music Center
11/14（土）台北・Taipei Music Center
11/21（土）千葉・ららアリーナ東京ベイ
11/22（日）千葉・ららアリーナ東京ベイ
11/23（月・祝）千葉・ららアリーナ東京ベイ
■リリース情報
2026. 夏リリース予定
ALBUM『Checkpoint』
■関連リンク
木村拓哉 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/35
https://candcstage.com/