木村拓哉、ソロ初となる海外公演を含むツアー開催決定！ニューアルバムリリースも発表

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木村拓哉が、9月5日より、ライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催することが決定。併せて、オリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏にリリースすることも発表された。

■全5都市9公演を開催するライブツアー

本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。

さらに、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリースすることも発表された。

ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも掲げられた“Checkpoint”には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身の“現在地”を見つめ直すとともに、あらたな未来へ向かう道標という意味が込められている。

ニューアルバム『Checkpoint』には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内でも本人が語っていたとおり、豪華スペシャルゲストが参加する作品になっており、今後発表される続報にも注目が集まる。

■木村拓哉 コメント