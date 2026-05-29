29日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比30.8％増の820億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.8％増の613億円となっている。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> 、ＡＩ セレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） <162A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> など51銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が7.79％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が4.66％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.52％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が4.50％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.25％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は4.51％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1279円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金383億6300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金355億4100万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が41億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が35億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が33億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億2700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億7700万円の売買代金となっている。



株探ニュース