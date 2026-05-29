アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美（60）が29日までにXを更新。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見をつづった。

「愛溢れる家族の初めての大喧嘩。暴力じゃないけど混乱したからの行動がうんでしまった結果に、子供がずっと後悔しなければならないのは辛すぎる」と前置きした上で「間違っていい、戻ればいい。人を許せる社会であってほしい」とポスト。そしてハッシュタグで「#署名しました #AIは信じるものではなく使うもの #運営の英断にも敬意を表します」と続けた。阿部前監督の復帰を望む署名に名を連ねたと明かした。

当該ポストには250件以上の声が寄せられた。別のポストで「あの記者会見を素直に見ていれば伝わることが、なぜこんなに伝わらないのか。『暴力』『逮捕』というワードだけに過敏になる人の多さに驚嘆します。。」と驚きの声を上げた。続けて「表面的な言葉を短絡的にとらえてしまう怖さ。攻撃的な言葉を使って人を侮辱する・嘲笑する人の方がよほど『暴力的』と思いますがどうでしょう」と投げかけた。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に襟元をつかむなどの暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表された。