◆園田競馬３日目（５月２９日）

《小牧 太》

２勝を挙げて８２勝。ペレストリーナ（６Ｒ）に反撃ムード。「怖がりな面があるので外枠はいい」（◎）。アンコロ（１１Ｒ）も「スタートを五分に出れば」（◎）。ダノンブロッサム（３Ｒ）は「今の馬場状態を考えると大外枠はプラス」（○）。

《下原 理》

１勝を加算し６４勝。メイショウアラジン（９Ｒ）に自信。「頑張ります」（◎）。メルクーア（１Ｒ）も「このメンバーならの気持ち」（◎）。ラヴスティンガー（３Ｒ）は「スムーズに運べれば」（○）。キークラシック（６Ｒ）も「気難しい面が出なければ」（○）。ミノワ（８Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。セクシーキャット（１２Ｒ）も「スムーズに行き切れたら」（○）。

《田野 豊三》

２勝追加で６１勝。期待のベラジオヒダカボシ（１０Ｒ）は「距離は延びるが、うまく脚をためることができれば」（◎）。スティールソニック（８Ｒ）は「じっくり構えて上がりを伸ばしたい」（○）。デルタフォー（９Ｒ）も「内寄りの枠は問題ない。ひと脚に懸けて」（○）。スエヒロイナズマ（２Ｒ）は「積極的に前にいった前走がいい刺激になれば」（○）。オオイシシャクナゲ（５Ｒ）も「距離延長できっかけをつかめれば」（○）。コパノジャンピング（７Ｒ）も「このクラスでも通用する。じっくり構えて上がりに懸けたい」（○）

《杉浦 健太》

４１勝。ブリオーニ（８Ｒ）に手応え。「前走の内容がいい。距離延長で同じような脚が使えたら」（◎）。グランディーヴァ（１Ｒ）は「もまれずに運びたいので１番枠がどうか」（○）。イズジョーヒーロー（１１Ｒ）も「スタートを決めて流れに乗れたら」（○）。フルリミット（５Ｒ）は「後ろからになるので展開次第で」（○）。マグネター（７Ｒ）も「道中、ロスなく運べたら」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。マジカルフェイス（７Ｒ）で一走入魂。「調子が上がってきている。前走のようなレースができれば」（◎）。

《笹田 知宏》

２４勝。バウヴォーグ（１０Ｒ）に前進を見込む。「前走の敗因がつかみ切れていないが、ここで巻き返してほしい」（◎）。ディヴァンカドー（７Ｒ）は「相手なりに走る。展開ひとつ」（○）。ヤマノアシオト（１２Ｒ）も「距離短縮がいい方に出れば」（○）。

《大山 真吾》

２３勝。ポアゾンポレスター（１０Ｒ）に力が入る。「前走が強かった。ここも前、前で運べれば」（◎）。ブチエーコウネ（８Ｒ）は「自己条件に戻ってどこまで戦えるか」（○）。

《土方 颯太》

メインを勝ち１８勝。ベラドンナリリー（１１Ｒ）でメイン制覇を狙う。「枠はいい。展開が向けば」（◎）。イケノエナガチャン（４Ｒ）も「追い切りの動きがよかった」（◎）。クライオブジアース（２Ｒ）は「調子はよさそう。展開次第で」（○）。グラスフラッグ（１２Ｒ）も「距離はいい」（○）。ハワイアンセーラ（１Ｒ）は「この馬なりに成長しているが…」（△）。

《川原 正一》

１７勝。マーブルティスワ（４Ｒ）に好感触。「能検の動きがいい」（◎）。

《新庄 海誠》

１６勝。お薦めはチョウウマクイク（９Ｒ）で「時計的にもよく頑張っている。相手関係次第で」（◎）。サンライズグレート（１Ｒ）は「追い出してからがひと息で…」（△）。

《松木 大地》

１５勝。３連勝が懸かるサマーパーク（１０Ｒ）は「順調に来ている。内枠をいかに乗るかがカギ」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触