村上宗隆（26）に加えてホワイトソックスに新たな日本人選手が現れた。

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日本時間26日にメジャー昇格した東北高出身の西田陸浮（25）だ。

27日のツインズ戦は2点を追う八回に先頭で打席に立つと、デビューから2試合連続安打となる左前打で出塁。1死後、村上の2戦連続の19号2ランで同点に追い付いた。チームは延長の末、競り負けたものの、村上、西田が終盤に揃って結果を残した。

村上は試合後、西田について「今まで、日本語を話す選手がいなかったので、すごく心強くなった」と歓迎。今後は話し相手以上の存在になりそうだ。

今年2月のキャンプを前に村上と西田はアリゾナ州の球団施設でともに自主トレを行った。村上は渡米1年目で右も左もわからない中、西田に臨時通訳を頼んだり、ホワイトソックスの球団組織のしきたりや米国の生活様式などについて教わったという。

今後は食事に出る機会も増えるだろうし、不慣れな米国で過ごす村上にとって日本語で会話ができる西田の存在はガス抜きになるうえ、肝心の打撃でもプラスに作用しそうだ。

西田は東北高時代から観察力、分析力に優れており、チームメートの打撃フォームの違いや乱れなどを見つけると、アドバイスを欠かさなかった。渡米後もそうした能力を生かし、マイナーでの出場機会を増やすため、本職の二塁だけでなく、外野の3ポジション全てで守備練習をこなしてきた。

西田の観察眼は、1年目ながら、アストロズ・アルバレス（18本）、ヤンキース・ジャッジ（17本）らとア・リーグの本塁打王争いを繰り広げる村上にもプラスになりそうだ。疲労が夏場以降にピークに達し、仮に当たりが止まった際、村上が望めば、西田の助言を受けて短期間でスランプから抜け出す可能性もあるのだ。

身長168センチと小柄な西田は長距離砲の救世主になるかもしれない。

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ところで、世間を騒然とさせている巨人阿部監督の暴行事件だが、なぜこれほどのスピード感で退任に追い込まれたのか。涙の会見の裏で、巨人はどこまで動いていたのか。そして、後任監督の座には誰が就くのか──。●関連記事 【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側 では、それらについて詳しく報じている。