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【プレイバック】桑田真澄さんの“ド正論パンチ”は引退するまでボクの脳裏にこびりついていた

■「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第2回〜3回途中まで=2014）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の人間関係や“事件”の雰囲気が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの桑田真澄氏について。橋本清氏（PL学園→巨人）が恩師・中村順司元監督を取材しながら自身の体験を懐古した「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第2回〜3回途中まで=2014）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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「入学してきてすぐの桑田の遠投は衝撃的だった。後にも先にもあんな選手は見たことがない」

「あのときの球の軌道は今も脳裏に焼きついている。後にも先にも、あんな遠投をする選手は見たことがない」

監督がそう言って振り返るのが、私の2つ上の先輩、桑田真澄さん（元パイレーツ）のこと。

当時、PLの野球部には全国から優秀な中学生が集まってきたが、入学して1カ月間は上級生と一緒に練習させてはもらえない。私のときもそうだった。新入生だけでソフトボールをやったり、体力測定みたいなことをやったり。遊び半分のそういう中で、監督やコーチが1年生の体力や身のこなし、性格などを観察していたと知ったのは後になってからだ。

「桑田たちが入学してきてすぐ、1年生に遠投をやらせた。PLのグラウンドは両翼92メートル。2メートルほどのフェンスがあって、その後方に高さ8メートルの防球ネットが設置してある。私と上級生が右翼フェンスのところに立ち、ホームベースから投げる1年生の距離を計測する。中には、防球ネットを越えていく者もいて、そのたびに上級生から『おーっ』という声が上がった。中学時代はエースで4番だった清原（和博=元オリックス）も、ネットを越えたひとりだった」

何人目かに、体の小さな1年生がホームベースに立った。桑田さんだ。

「おもむろに振りかぶると、無駄のないきれいなフォームで腕を振った。巻き尺を持って計測に行った上級生が声を張り上げる。『81メートル！』。笑い声とともに、『おーい、桑田！ 遠投はもっと高く投げるんだよ！ それじゃ、距離が出ないぞ！』と冷やかすような声も飛んだ。でも、私はビックリした。地を這うようなライナーで80メートルも投げるんだから。あれはちょっと衝撃的だった」

続けて投げた桑田さんの2投目。これが、監督にさらなる衝撃を与えたという。

「だって、2回目も同じように低いライナーを放るんだから」

距離を競い合うわけだから、同級生より1メートルでも遠くに、と思うのが普通。ましてや、1投目はミスだと思った上級生に笑われている。それなのに、同じように投げた。

「球の軌道以上にそれが強く印象に残った。『自分はピッチャー。遠くに投げても意味がない』という強烈な自負を感じたし、その気持ちの強さに感心した。自分は投手をやりたい、という桑田の計算というか、アピールだったんだと思う。桑田のような選手は後にも先にも見たことがない」

清原さんとともに、「KK」として高校球界を席巻するスーパー1年生のルーツだが、そんな桑田さんにも弱点があった。

桑田真澄さん（元パイレーツ）は後にこう言っている。

「PL入学当初に外野をやらされたり、ボクはピッチャーの落第生だったんです」

監督が笑う。

「そうじゃない。最初にあの地を這うような遠投を見たときから、こいつはピッチャーしかない、と思っていた。確かに外野をやらせたが、それには理由がある。ひとつは打撃が良かったこと。もうひとつは、彼に欠点があったから。センスの塊という選手だった桑田も唯一、スナップスローができなかった。短い距離を加減して投げることができなかった。ピッチャーは投げるだけじゃダメ。当たり前だが、フィールディングも投げるのと同じくらい大事。正しいスローイングが身につけばということで、いろいろ考えた。内野だと指を突いたり、ピッチャーに影響するケガをする恐れがある。それで、外野をやらせただけなんだ」

監督の見立て通りに、桑田さんは1年生の夏からベンチ入り。清原和博さん（元オリックス）と一緒に、中心選手として甲子園を制覇するわけだが、先輩の風当たりは強かったと思う。

▽なかむら・じゅんじ:1946年8月5日、福岡県生まれ。PL学園から名商大、キャタピラー三菱に進み、76年にPL学園野球部コーチに。80年秋に監督に就任し、81年センバツでいきなり甲子園制覇。以降、98年センバツを最後に勇退するまで、18年間で春夏16回の出場を果たして甲子園で6度の優勝、2度の準優勝。通算勝利は歴代2位の58勝。甲子園20連勝の記録も持っている。

▽はしもと・きよし:1969年、大阪府生まれ。PL学園3年時の87年に立浪（元中日）らとともに甲子園で春夏連覇を達成。同年のドラフト1位で巨人に入団し、リリーフ投手として活躍。01年にダイエーに移籍。野球評論家。