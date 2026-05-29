【経済ニュースの核心】

圧縮陳列を封印したドン・キホーテ新業態「ロビン・フッド」の命運は？ 過去最高益の昨年度を上回る好調が続くが

ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペア、皆を喜ばせた「りくりゅう」と、未成年の闇バイトで皆を怖がらせる「トクリュウ」。この2つのリュウ、仮名言葉に「希望と不安」の錯綜に戸惑うような年金生活の高齢者が着実に増える日本。イラン情勢を受けた物価上昇で節約志向も強まり、景気の先行きは見通し難である。

日本は、少子高齢化の人口減少、非正規雇用や年金生活者の増加が、経済規模（総需要）を拡大しにくくしている。内閣府の世帯類型別シェア（2020年）によれば、2人以上世帯は61.9％、単身世帯は38.1％。とりわけ全世帯の2割程度を占める「2人以上高齢（65歳以上）無職世帯」の平均消費性向は、統計が存在する2010年以降、おおむね115〜120％程度で推移し、「貯蓄から投資へ」とは無縁が続いている。

景気の先行きは原油高止まりで不安視され、消費者は節約志向。日本の総需要が増えにくくなる。総供給が不変なら需給ギャップ（国の経済全体における「総需要=実際に使われたお金」と「潜在供給力=本来生産できる能力」の差を指す）から考えて、物価は下落と思えるが、実際は4月の消費者物価指数（除く生鮮食品）は前年同月比1.4％上昇した。

なお、日銀は今後の消費者物価見通し（除く生鮮食品）について、26年度は2.8％上昇とみている。個人消費は低迷、景気の先行きに暗雲である。

景気の先行指標となる設備投資。内閣府が5月21日に発表した3月の機械受注統計（季節調整値）によると、企業の設備投資の先行指標となる民間需要（変動の大きい船舶・電力を除く）の受注額は前月比9.4％減の1兆109億円だった。

設備投資の先行指標は工作機械受注。日本工作機械工業会の4月分の受注速報では、イラン情勢を反映してか、内需492億円（前月比2.3％減）、外需1396億円（同2.3％減）だった。3月分の受注確報は内需504億円（同35.8％増）、外需1429億円（同30.5％増）。4月は一変した。

日本の景気に影響が大きい自動車産業は、ターニングポイントを迎えている。日産自動車は工場閉鎖。トヨタ自動車やホンダは高額な大型車の逆輸入を始めた。「メード・イン・USA」の日本車が増える。

基幹産業の国内生産減少は、周辺産業に広がり、いずれ総需要の減少を示唆する。足元のイラン情勢は気掛かりだが、完成車メーカーの下請けの部品メーカー、金型メーカーに多用される工作機械。その受注動向に、今後の日本の、中国の、そして世界景気の先行きが見えるような気がする。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）